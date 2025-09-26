تواجد في قمة لم تكتمل وريال مدريد انفجر بسببه.. من هو أليخاندرو مونيوز حكم الدربي

الجمعة، 26 سبتمبر 2025 - 18:33

كتب : FilGoal

أليخاندرو مونيوز

لم يكن اختيار أليخاندرو مونيوز حكما لمباراة القمة بين الأهلي والزمالك غريبا على اللقاء.

وتواجد مونيوز من قبل في قمة لكنها لم تكتمل ولم نشاهده على أرض الملعب.

وانفجر ريال مدريد بسبب الأداء التحكيمي الذي قدمه في مباراة للفريق وطالب بإيقافه.

قمة لم تكتمل

حضر مونيوز إلى مصر في الموسم قبل الماضي بعد اختياره لقيادة مباراة القمة التي لم تكتمل إذ انسحب الزمالك من قبل إقامتها.

ولذلك لم نر مونيوز في أرض الملعب.

وعاد مونيوز إلى إسبانيا دون تحكيم المباراة، لكن جاء مرة أخرى.

العودة لمصر

حضر مونيوز إلى مصر مرة أخرى لكن هذه المباراة اكتملت بشكل طبيعي.

وان مونيوز حكما رابعا لمباراة الأهلي ضد بيراميدز في الموسم الجاري في الجولة الخامسة من بطولة الدوري المصري.

وفاز بيراميدز بهذه المباراة بهدفين دون رد.

انفجار مدريد

انفجر ريال مدريد في بيان بسبب أخطاء الحكم حسبما يعتقد النادي الملكي.

وكان ريال مدريد خسر من إسبانيول في الموسم الماضي بهدف دون رد عن طريق كارلوس روميرو.

واشتكى ريال مدريد بأن مسجل الهدف كان يجب طرده بشكل مباشرة بعد تدخله العنيف على كيليان مبابي ولم يعد مونيوز إلى تقنية الفيديو.

وأيضا ألغى هدفا لفينيسيوس جونيور بعد احتساب خطأ على مبابي.

وهاجم ريال مدريد مونيوز ولجنة الحكام بسبب ذلك.

وجاء بيان ريال مدريد كالتالي:

الأحداث التي وقت في المباراة تجاوزت أي هامش للخطأ البشري أو التفسير التحكيمي.

ما حدث في الملعب يمثل ذروة نظام تحكيمي أصبح بلا مصداقية تماما، إذ وصلت القرارات ضد ريال مدريد إلى مستوى من التلاعب والتأثير على المسابقة لا يمكن تجاهله.

وطلب ريال مدريد من الاتحاد الإسباني لكرة القدم تسليمه على الفوز التسجيلات الصوتية لتقينة الفيديو للحالتين.

ووصف ريال مدريد النظام التحكيمي بأنه أثبت فساده من الداخل ومصمم لحماية نفسه.

وكشفت صحيفة سبورت الإسبانية أن مونيوز كتب في تقريره أن إنذار روميرو بسبب إسقاطه لمنافسه بطريقة متهورة أثناء التنافس على الكرة ولذلك لم يستوجب الطرد المباشر.

وتم إيقاف الحكم حسب صحيفة ماركا وإجليسياس فيلانويفا حكم الفيديو بسبب التقاعس التحكيمي في التعامل مع التدخل العنيف من روميرو تجاه مبابي.

