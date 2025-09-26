التشكيل - السومة يقود الهجوم أمام أهلي جدة.. وأمير سعيود أساسي

الجمعة، 26 سبتمبر 2025 - 18:24

كتب : FilGoal

عمر السومة - العروبة

يتواجد النجم السوري عمر السومة في تشكيل الحزم الأساسي لمواجهة ناديه السابق أهلي جدة.

ولعب السومة في أهلي جدة بين عامي 2014-2023، وسجل 193 هدفا بقميصه.

ويلعب الحزم ضد أهلي جدة ضمن الجولة الرابعة من الدوري السعودي للمحترفين.

أخبار متعلقة:
وكالة ليفاندوفسكي تكشف حقيقة مفاوضات انتقاله لـ الدوري السعودي بمشاركة القائد حجازي.. نيوم يحقق انتصاره الثاني في الدوري السعودي على حساب الأخدود ماني: نستهدف التتويج بلقب الدوري السعودي مواعيد مباريات اليوم 12 سبتمبر.. عودة الدوري المصري و3 مواجهات سعودية

وجاء تشكيل الحزم لمواجهة أهلي جدة:

حراسة المرمى: برونو فاريلا

الدفاع: عبد العزيز الحربي - سلطان تنكر - عبد الرحمن الدخيل - أحمد النخلي

الوسط: لورينتز روسير - أبو بكر باه - باسل السيالي

الهجوم: فابيو مارتينيز - عمر السومة - أمير سعيود.

فيما يقود الثنائي رياض محرز وإيفان توني هجوم نادي أهلي جدة في مواجهة الحزم بالدوري السعودي.

وجاء تشكيل أهلي جدة لمواجهة الحزم كالتالي:

الحارس: إدوارد ميندي

الدفاع: علي مجرشي - روجر إيبانيز - محمد سليمان بكر - عبد الإله الخيبري

الوسط: فرانك كيسيه - ماتيوس جونسالفيس - فالنتين أتانجا

الهجوم: فراس البريكان - إيفان توني - رياض محرز.

أهلي جدة الدوري السعودي عمر السومة
نرشح لكم
بلان: خسرنا لأن النصر أقوى منا.. ويجب مراجعة نتائجي جيدا جيسوس: قبلت دعوة رونالدو لتدريب النصر وبناء فريق قوي لمنافسة الاتحاد والهلال رونالدو يثأر من بنزيمة.. النصر يفوز على اتحاد جدة وينفرد بصدارة الدوري السعودي انتهت في الدوري السعودي - اتحاد جدة (0)-(2) النصر... حسم الصدارة التشكيل - رونالدو يقود هجوم النصر أمام اتحاد جدة.. وعودة بنزيمة الرياضية: بعد تجدد إصابته ضد بيراميدز.. تحديد مدة غياب جالينو عن أهلي جدة الهلال يقلب تأخره ويتحدى الـ VAR بالانتصار على الأخدود بثلاثية بلان يعلن عودة كريم بنزيمة أمام النصر
أخر الأخبار
بلان: خسرنا لأن النصر أقوى منا.. ويجب مراجعة نتائجي جيدا 13 دقيقة | سعودي في الجول
مصطفى فتحي وماييلي على رأسها.. بيراميدز يعلن قائمة مواجهة طلائع الجيش 17 دقيقة | الكرة المصرية
جيسوس: قبلت دعوة رونالدو لتدريب النصر وبناء فريق قوي لمنافسة الاتحاد والهلال 39 دقيقة | سعودي في الجول
بيراميدز يكشف تفاصيل إصابة أسامة جلال 47 دقيقة | الكرة المصرية
رونالدو يثأر من بنزيمة.. النصر يفوز على اتحاد جدة وينفرد بصدارة الدوري السعودي ساعة | سعودي في الجول
مانشستر سيتي يعلن تجديد عقد أوريلي ساعة | الكرة الأوروبية
الكونفدرالية - فريق كهربا السابق يتأهل لمواجهة المصري ساعة | الكرة الإفريقية
خبر في الجول - الأهلي يكثف مفاوضاته مع برونو لاج.. و3 بدلاء ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 نهاية حفل الكرة الذهبية - عثمان الأفضل وباريس يسيطر على الجوائز وصلاح الرابع 2 إلى الدوحة.. طريق بيراميدز في كأس إنتركونتيننتال بعد التتويج بالقارات الثلاث 3 الكرة الذهبية - الأفضل في مسيرته.. محمد صلاح في المركز الرابع 4 انتهت الدوري المصري – الحدود (2)-(3) الأهلي.. فوز الأحمر
/articles/514151/التشكيل-السومة-يقود-الهجوم-أمام-أهلي-جدة-وأمير-سعيود-أساسي