التشكيل - السومة يقود الهجوم أمام أهلي جدة.. وأمير سعيود أساسي
الجمعة، 26 سبتمبر 2025 - 18:24
كتب : FilGoal
يتواجد النجم السوري عمر السومة في تشكيل الحزم الأساسي لمواجهة ناديه السابق أهلي جدة.
ولعب السومة في أهلي جدة بين عامي 2014-2023، وسجل 193 هدفا بقميصه.
ويلعب الحزم ضد أهلي جدة ضمن الجولة الرابعة من الدوري السعودي للمحترفين.
وجاء تشكيل الحزم لمواجهة أهلي جدة:
حراسة المرمى: برونو فاريلا
الدفاع: عبد العزيز الحربي - سلطان تنكر - عبد الرحمن الدخيل - أحمد النخلي
الوسط: لورينتز روسير - أبو بكر باه - باسل السيالي
الهجوم: فابيو مارتينيز - عمر السومة - أمير سعيود.
فيما يقود الثنائي رياض محرز وإيفان توني هجوم نادي أهلي جدة في مواجهة الحزم بالدوري السعودي.
وجاء تشكيل أهلي جدة لمواجهة الحزم كالتالي:
الحارس: إدوارد ميندي
الدفاع: علي مجرشي - روجر إيبانيز - محمد سليمان بكر - عبد الإله الخيبري
الوسط: فرانك كيسيه - ماتيوس جونسالفيس - فالنتين أتانجا
الهجوم: فراس البريكان - إيفان توني - رياض محرز.