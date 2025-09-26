التشكيل - السومة يقود الهجوم أمام أهلي جدة.. وأمير سعيود أساسي

يتواجد النجم السوري عمر السومة في تشكيل الحزم الأساسي لمواجهة ناديه السابق أهلي جدة.

ولعب السومة في أهلي جدة بين عامي 2014-2023، وسجل 193 هدفا بقميصه.

ويلعب الحزم ضد أهلي جدة ضمن الجولة الرابعة من الدوري السعودي للمحترفين.

وجاء تشكيل الحزم لمواجهة أهلي جدة:

حراسة المرمى: برونو فاريلا

الدفاع: عبد العزيز الحربي - سلطان تنكر - عبد الرحمن الدخيل - أحمد النخلي

الوسط: لورينتز روسير - أبو بكر باه - باسل السيالي

الهجوم: فابيو مارتينيز - عمر السومة - أمير سعيود.

فيما يقود الثنائي رياض محرز وإيفان توني هجوم نادي أهلي جدة في مواجهة الحزم بالدوري السعودي.

وجاء تشكيل أهلي جدة لمواجهة الحزم كالتالي:

الحارس: إدوارد ميندي

الدفاع: علي مجرشي - روجر إيبانيز - محمد سليمان بكر - عبد الإله الخيبري

الوسط: فرانك كيسيه - ماتيوس جونسالفيس - فالنتين أتانجا

الهجوم: فراس البريكان - إيفان توني - رياض محرز.