مؤتمر ألونسو: تطورنا في اللعب بدون الكرة.. والترتيب ليس مهما في الدربي

الجمعة، 26 سبتمبر 2025 - 17:23

كتب : FilGoal

تشابي ألونسو مدرب ريال مدريد

أوضح تشابي ألونسو المدير الفني لريال مدريد أن فريقه تطور بدون الكرة وهذا قبل الدربي أمام أتلتيكو مدريد.

ويستعد ريال مدريد لمواجهة غريمه في المدينة أتلتيكو مدريد في الدربي الذي سيقام السبت المقبل في الجولة السابعة ضمن منافسات الدوري الإسباني.

وقال المدرب الإسباني خلال مؤتمر صحفي: "دييجو سيميوني مدرب أتلتيكو مدريد يتواجد مع فريقه منذ 14 عاما وما فعله كان مهما جدا، أنا ما زلت في بداية مسيرتي وأفضل التروي، لا أضع أهدافا طويلة المدى".

وأضاف "جود بيلينجهام وإدواردو كامافينجا قادران على بدء المباراة".

وواصل "ترتيب الفرق ليس مهما في الدربي، لكن المباراة ستكون صعبة وعلينا أن نبذل الكثير من الجهد".

وأنهى حديثه قائلا: "علينا أن نكون أكثر مرونة، لدينا القدرة الفنية والبدنية لذلك، قطعنا شوطا كبيرا للأمام في طريقة اللعب بدون الكرة ولا يمكننا أن نخسر ذلك".

ويتصدر ريال مدريد جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 18 نقطة بالعلامة الكاملة.

بينما يأتي أتلتيكو مدريد في المركز التاسع برصيد 9 نقاط.

