خبر في الجول - الإسباني مونيوز حكما لمباراة الأهلي ضد الزمالك

الجمعة، 26 سبتمبر 2025 - 17:20

كتب : محمد جمال

أليخاندرو مونيوز -

استقرت لجنة الحكام على تعيين الإسباني أليخاندرو مونيز حكما لمباراة القمة بين الأهلي والزمالك في الدوري المصري.

ويلتقي الفريقان في الجولة التاسعة من الدوري المصري يوم الإثنين المقبل في الثامنة مساءً.

الحكم صاحب الـ 34 عاما أدار أول مباراة له في الدوري الإسباني في أغسطس 2021.

وأدار الإسباني هذا الموسم 4 مباريات منها 2 في دوري أبطال أوروبا واحتسب خلالها 14 بطاقة صفراء و3 حمراء واحتسب ركلتي جزاء.

إجمالا في الدوري الإسباني أدار 77 مباراة أشهر خلالها 382 بطاقة صفراء و26 بطاقة حمراء واحتسب 26 ركلة جزاء.

ويحتل الزمالك المركز الأول بترتيب الدوري المصري برصيد 17 نقطة، ويأتي الأهلي في المركز السادس برصيد 12 نقطة ويتبقى له مباراة.

موعد مباراة القمة بين الأهلي والزمالك

وتقام مباراة القمة بين الأهلي والزمالك يوم الإثنين المقبل الموافق 29 سبتمبر.

وتنطلق المباراة في تمام الثامنة مساء بتوقيت القاهرة.

وتُلعب المباراة على استاد القاهرة الدولي.

وتذاع عبر قناة أون سبورت.

