وكيل ميلود: المدرب يصر على الاستمرار مع الإسماعيلي

شدد خالد سليمان وكيل ميلود حمدي المدير الفني لـ الإسماعيلي إصرار الجزائر على الاستمرار مع الفريق.

وارتبط اسم المدير الفني الجزائري بتدريب أكثر من فريق ومنتخب كما كشف FilGoal.com.

وقال وكيل ميلود حمدي عبر MBC مصر: "الوضع صعب في الإسماعيلي، وميلود يصر على الاستمرار مع النادي رغم وجود اهتمام من أندية ومنتخب مشاركة في أمم إفريقيا المقبلة، ويريد إكمال التجربة".

وأتم "اللاعبون جيدون وهو يحاول إخراج أفضل ما في للاعبي الفريق".

وسبق أن كشف مصدر مقرب من الجزائري في تصريحات خاصة لـ FilGoal.com: "ميلود لم يطرح فكرة الرحيل، ولم يتحدث معه أحدا من مجلس إدارة الإسماعيلي عن رحيله".

وأضاف "المدرب تلقى عرضين من أحد المنتخبات المشاركة في كأس أمم إفريقيا، وفريق وفاق سطيف الجزائري".

واستدرك "لكن المدرب يحترم تعاقده ويرغب في إكمال عقده، رغم الصعوبات التي تواجه الفريق".

وخسر الإسماعيلي أمام إنبي بهدف نظيف سجله أحمد العجوز في الدقيقة 80 من ضربة جزاء ضمن الجولة الثامنة من مسابقة الدوري.

وتراجع الإسماعيلي إلى المركز الأخير برصيد 4 نقاط بالتساوي مع فاركو.

وحقق الإسماعيلي فوزًا وحيدا هذا الموسم، وتعادل في مباراة، فيما خسر 6 مواجهات.

وسجل الإسماعيلي هدفا واحدا هذا الموسم واستقبل 9 أهداف.

