وكيله: فيريرا ليس لديه مشكلة مع الزمالك.. وهدفه تحقيق بطولات مع النادي

الجمعة، 26 سبتمبر 2025 - 16:22

كتب : FilGoal

يانيك فيريرا - الزمالك

كشف خالد سليمان وكيل يانيك فيريرا المدير الفني لـ الزمالك حقيقة وجود أزمة مع إدارة النادي بسبب تأخر المستحقات.

ويستعد الزمالك للقاء الأهلي في قمة الجولة التاسعة من الدوري المصري يوم الإثنين المقبل.

وقال وكيل المدرب البلجيكي عبر MBC مصر: "المدرب يركز على مباراة القمة وخوض تجربة جيدة مع الزمالك".

وأضاف "لا أفضل التعليق عن الأمور المادية بين المدرب والنادي، هو ملتزم بعقده وسعيد بالتجربة وليس لديه مشكلة، وهناك تواصل مستمر مع جون إدوارد وهو متفهم الأمور".

وأكمل "عرض بلجيكي لفيريرا؟ مثل أي مدرب يحصل على أي عروض، هو ملتزم ويحترم تعاقده الزمالك وهدفه تحقيق بطولات مع النادي وهو الأهم بالنسبة له".

وأتم "تأخر مستحقات اللاعبين؟ الأمر لا يخصني وهو مسؤولية النادي ولا تعليق لدي عن الأمر".

ويتصدر الزمالك جدول الترتيب برصيد 17 نقطة فيما يحتل الأهلي المركز السادس برصيد 12 نقطة عقب مرور 8 جولات مع مباراة أقل للأهلي.

