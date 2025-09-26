منتخب الشباب يؤدي المران الأخير قبل مواجهة اليابان في افتتاحية كأس العالم

أدى لاعبو منتخب الشباب المران الرئيسي والأخير قبل مواجهة اليابان في افتتاحية مشوار الفراعنة في كأس العالم للشباب.

وقام اللاعبون والجهاز الفني بزيادة الاستاد الوطني "خولي مارتينيز" بمدينة سانتياجو عاصمة تشيلي، الذي سيقام عليه مباريات المنتخب المصري.

واستمرت جولة اللاعبين على أرضية ملعب المباراة نحو 30 دقيقة، وبدأوها بقراءة فاتحة القرآن الكريم فى منتصف الملعب ثم قاموا بالمشي فرادى وجماعات.

جاء ذلك عقب انتهاء المنتخب من تدريبه الأساسي الذى خاضه على ملعب آخر يبعد عن ملعب المباراة نحو 20 دقيقة.

وتستضيف تشيلي كأس العالم للشباب خلال الفترة من 27 سبتمبر حتى 19 أكتوبر المقبل.

ويلتقي المنتخب المصري أمام الياباني الساعة 11 مساء السبت بتوقيت القاهرة، الخامسة بتوقيت تشيلي ضمن منافسات المجموعة الأولى.

وتضم المجموعة الأولى مصر واليابان ونيوزيلندا، وتشيلي.

وجاء التدريب الرئيسي قويا ومتكاملا قام خلاله اللاعبون بتنفيذ توجيهات الجهاز الفني، وقاد أسامة نبيه المجموعة الدفاعية، وعلاء عبده المدرب العام المجموعة الهجومية، فيما قاد محمد عمر النور بإجراء عمليات الإحماء مع اللاعبين رفقة أحمد سامح المعد البدني.

وشهدت التدريبات تطبيق بعض الجمل التي استقر عليها الجهاز الفني في إطار التقرير التفصيلي الذى يقدمه محمود فايز مدير إدارة تحليل الأداء بالمنتخبات الوطنية ومساعده زياد الشعراوي.