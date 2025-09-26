منتخب الشباب يؤدي المران الأخير قبل مواجهة اليابان في افتتاحية كأس العالم

الجمعة، 26 سبتمبر 2025 - 16:11

كتب : FilGoal

منتخب الشباب - أسامة نبيه

أدى لاعبو منتخب الشباب المران الرئيسي والأخير قبل مواجهة اليابان في افتتاحية مشوار الفراعنة في كأس العالم للشباب.

وقام اللاعبون والجهاز الفني بزيادة الاستاد الوطني "خولي مارتينيز" بمدينة سانتياجو عاصمة تشيلي، الذي سيقام عليه مباريات المنتخب المصري.

واستمرت جولة اللاعبين على أرضية ملعب المباراة نحو 30 دقيقة، وبدأوها بقراءة فاتحة القرآن الكريم فى منتصف الملعب ثم قاموا بالمشي فرادى وجماعات.

أخبار متعلقة:
تحضيرا لكأس العالم .. منتخب الشباب يختتم معسكر كوينتيرو ويغادر إلى عاصمة تشيلي بعد الودية الأخيرة.. منتخب الشباب يعود إلى عاصمة تشيلي استعدادا لكأس العالم الودية الأخيرة.. منتخب مصر للشباب يفوز على نيو كاليدونيا بثلاثية

جاء ذلك عقب انتهاء المنتخب من تدريبه الأساسي الذى خاضه على ملعب آخر يبعد عن ملعب المباراة نحو 20 دقيقة.

وتستضيف تشيلي كأس العالم للشباب خلال الفترة من 27 سبتمبر حتى 19 أكتوبر المقبل.

ويلتقي المنتخب المصري أمام الياباني الساعة 11 مساء السبت بتوقيت القاهرة، الخامسة بتوقيت تشيلي ضمن منافسات المجموعة الأولى.

وتضم المجموعة الأولى مصر واليابان ونيوزيلندا، وتشيلي.

وجاء التدريب الرئيسي قويا ومتكاملا قام خلاله اللاعبون بتنفيذ توجيهات الجهاز الفني، وقاد أسامة نبيه المجموعة الدفاعية، وعلاء عبده المدرب العام المجموعة الهجومية، فيما قاد محمد عمر النور بإجراء عمليات الإحماء مع اللاعبين رفقة أحمد سامح المعد البدني.

وشهدت التدريبات تطبيق بعض الجمل التي استقر عليها الجهاز الفني في إطار التقرير التفصيلي الذى يقدمه محمود فايز مدير إدارة تحليل الأداء بالمنتخبات الوطنية ومساعده زياد الشعراوي.

No description available.

No description available.

No description available.

No description available.

No description available.

كأس العالم للشباب أسامة نبيه كأس العالم تحت 20 سنة
نرشح لكم
منتخب الشباب يتفقد ملعب مباراة اليابان في كأس العالم حكم أرجنتيني يدير مباراة مصر ضد اليابان في كأس العالم للشباب خبر في الجول - صلاح يسافر إلى المغرب مباشرة استعدادا للقاء جيبوتي ربيعة يخرج مصابا في فوز العين أمام شباب الأهلي بالدوري الإماراتي حلمي طولان: إعداد المنتخب المشارك في كأس العرب يسير بنجاح.. ونواجه الجزائر في نوفمبر كما كشف في الجول - اتحاد الكرة يعلن مواجهة منتخب مصر الثاني لـ المغرب والبحرين في أكتوبر خبر في الجول – الإمارات تقترب من استضافة معسكر منتخب مصر استعدادا لكأس الأمم في الجول يكشف برنامج منتخب مصر لمواجهتي جيبوتي وغينيا بيساو
أخر الأخبار
دوري المحترفين.. 3 انتصارات لبروكسي ومسار والترسانة 50 ثاتيه | القسم الثاني
التشكيل - رونالدو يقود هجوم النصر أمام اتحاد جدة.. وعودة بنزيمة 15 دقيقة | سعودي في الجول
الكويت تستضيف السوبر الفرنسي بين باريس سان جيرمان ومارسيليا 17 دقيقة | الكرة الأوروبية
منتخب الشباب يتفقد ملعب مباراة اليابان في كأس العالم 44 دقيقة | منتخب مصر
كرة يد - الزمالك يتخطى عقبة تاوباتي في كأس العالم للأندية قبل مواجهة برشلونة 56 دقيقة | كرة يد
بعد إصابة ليوني.. ليفربول يعلن قيد كييزا في أبطال أوروبا 56 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
برشلونة يعلن خضوع جوان جارسيا لعملية جراحية.. وموعد عودته ساعة | الدوري الإسباني
عقوبات الجولة الثامنة.. لفت نظر لـ ياسر إبراهيم وإيقاف ثنائي الإسماعيلي ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 نهاية حفل الكرة الذهبية - عثمان الأفضل وباريس يسيطر على الجوائز وصلاح الرابع 2 إلى الدوحة.. طريق بيراميدز في كأس إنتركونتيننتال بعد التتويج بالقارات الثلاث 3 الكرة الذهبية - الأفضل في مسيرته.. محمد صلاح في المركز الرابع 4 انتهت الدوري المصري – الحدود (2)-(3) الأهلي.. فوز الأحمر
/articles/514144/منتخب-الشباب-يؤدي-المران-الأخير-قبل-مواجهة-اليابان-في-افتتاحية-كأس-العالم