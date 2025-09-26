الرياضية: بعد تجدد إصابته ضد بيراميدز.. تحديد مدة غياب جالينو عن أهلي جدة

الجمعة، 26 سبتمبر 2025 - 15:23

كتب : FilGoal

جالينو - أهلي جدة

يخضع البرازيلي جالينو لاعب أهلي جدة لبرنامج علاجي بعد تجدد إصابته ضد بيراميدز في كأس القارات الـ3.

وعمل النادي السعودي على تجهيز الجناح البرازيلي قبل لقاء بيراميدز وبالفعل بدأ أساسيا.

لكن جالينيو تعرض للإصابة وتم استبداله بعد 30 دقيقة.

ووفقا لـ صحفية "الرياضية" فإن البرازيلي يحتاج لبرنامج علاجي يحتاج لفترة تترواح بين 3-4 أسابيع للتعافي من إصابة عضلية أسفر الركبة.

وسيغيب اللاعب عن لقاء الحزم في الجولة الرابعة ثم الدحيل القطري في دوري أبطال آسيا.

وخاض جالينو هذا الموسم 6 مباريات بمختلف المسابقات دون أن يضع أي مساهمة تهديفية.

ويحتل الأهلي المركز التاسع في سلم ترتيب الدوري السعودي برصيد 5 نقاط من 3 مباريات وله لقاء مؤجل.

