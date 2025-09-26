كرة سلة - الاتحاد السكندري يدعم صفوفه بمحترف أمريكي

أعلن نادي الاتحاد السكندري دعم فريق كرة السلة بمحترف أمريكي.

وكشف الاتحاد عبر موقعه الرسمي، عن إتمام إدارة النادي السكندري التعاقد مع المحترف الأمريكي بيير جاكسون للانضمام لصفوف الفريق.

ولعب جاكسون لصفوف جالاتا سراي التركي، والحكمة اللبناني، وأهلي بنغازي، وأهلي طرابلس، وكذلك لعب بالدوري البورتريكو.

كما توج الموسم الماضي بالدوري الصيني مع فريق هونان شانجشا.

ويلعب جاكسون في مركزي صانع الألعاب والجناح.

وأشار النادي السكندري إلى أن التعاقد مع اللاعب الأمريكي جاء بناء على اختيار الإسباني أوسكار المدير الفني للفريق، عقب إعجابه بقدراته.

ويصل جاكسون أوائل أكتوبر القادم إلى الإسكندرية لخوض الكشف الطبي وإتمام انضمامه للفريق استعدادا لخوض منافسات دوري المرتبط.