كرة سلة - الاتحاد السكندري يدعم صفوفه بمحترف أمريكي
الجمعة، 26 سبتمبر 2025 - 15:12
كتب : هاني العوضي
أعلن نادي الاتحاد السكندري دعم فريق كرة السلة بمحترف أمريكي.
وكشف الاتحاد عبر موقعه الرسمي، عن إتمام إدارة النادي السكندري التعاقد مع المحترف الأمريكي بيير جاكسون للانضمام لصفوف الفريق.
ولعب جاكسون لصفوف جالاتا سراي التركي، والحكمة اللبناني، وأهلي بنغازي، وأهلي طرابلس، وكذلك لعب بالدوري البورتريكو.
كما توج الموسم الماضي بالدوري الصيني مع فريق هونان شانجشا.
ويلعب جاكسون في مركزي صانع الألعاب والجناح.
وأشار النادي السكندري إلى أن التعاقد مع اللاعب الأمريكي جاء بناء على اختيار الإسباني أوسكار المدير الفني للفريق، عقب إعجابه بقدراته.
ويصل جاكسون أوائل أكتوبر القادم إلى الإسكندرية لخوض الكشف الطبي وإتمام انضمامه للفريق استعدادا لخوض منافسات دوري المرتبط.
نرشح لكم
سلة - بقيادة مصرية.. أهلي طرابلس أول عربي وإفريقي يحصد ميدالية في بطولة إنتركونتينينتال سلة – الكرداني يقود أهلي طرابلس لهزيمة بطل اليابان في كأس إنتركونتيننتال كرة سلة – الفحيص الأردني يتوج بالبطولة العربية للسيدات بمشاركة ميرال أشرف كرة سلة - لخلافة أحمد عمر.. تعيين الإسباني كوينتانا مديرا فني لفريق الاتحاد كرة سلة - "يقترب من مزاملة قدوته".. الأهلي يضم يحيى خالد جوهرة الصيد لفريق الناشئين شادي طارق مديرا للتعاقدات لألعاب الصالات بالزمالك كرة سلة 3×3 – قائمة منتخب مصر للشباب للمشاركة في كأس العالم بالصين كرة سلة - إنجاز تاريخي.. منتخب مصر ناشئات يتوج بلقب بطولة إفريقيا لأول مرة