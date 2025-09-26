حكم أرجنتيني يدير مباراة مصر ضد اليابان في كأس العالم للشباب

الجمعة، 26 سبتمبر 2025 - 14:58

كتب : FilGoal

داريو هيريرا

يدير الأرجنتيني داريو هيريرا مباراة مصر ضد اليابان تحكيميا في كأس العالم للشباب.

وتستضيف تشيلي نهائيات مونديال الشباب ويتواحد منتخب مصر مع تشيلي ونيوزيلندا واليابان في المجوعة الأولى.

ويستهل منتخب مصر مشواره في البطولة غدا السبت في الساعة 11 مساءً.

أخبار متعلقة:
منتخب مصر للشباب ينتصر بخماسية على فريق تشيلي استعدادا لكأس العالم الودية الأخيرة.. منتخب مصر للشباب يفوز على نيو كاليدونيا بثلاثية كرة سلة 3×3 – قائمة منتخب مصر للشباب للمشاركة في كأس العالم بالصين بعد بطولة الشباب.. مصر تستضيف كأس العرب للناشئين

وسيعاون الأرجنتيني كل من مواطنيه كريستيان نافارو وخوسيه سافوراني.

ويتواجد البرتغالي جواو بينهيرو كحكم رابع.

الحكم البالغ 40 عاما سبق له أن أدار نهائي كأس السوبر الأرجنتيني والذي انتهى بتتويج فيليز 2-0 على إستوديانتيس.

وسبق أن أدار نهائي كأس السعودية بين الهلال والنصر في موسم 2023-24.

وجاءت القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمى: عبد المنعم تامر (زد) - أحمد وهب (المصري) - أحمد منشاوي (الاتحاد السكندري).

الدفاع: أحمد نايل (حرس الحدود) - أحمد عابدين (الأهلي) - عبد الله بوستنجي (زد) - معتز محمد (حرس الحدود) - مؤمن شريف (الاتحاد السكندري) - مهاب سامي (إنبي).

الوسط: أحمد خالد كباكا (زد) - محمد السيد (الزمالك) - أحمد وحيد (غزل المحلة) - سيف سفاجا (إنبي) - سليم طلب (هيرتا برلين الألماني) - تيبو جابريال (ماينز الألماني).

الهجوم: محمد عبد الله (الأهلي) عمر سيد معوض (الأهلي) حامد عبد الله (إنبي) - عمرو بيبو (أراو السويسري) - ياسين عاطف (الأهلي) - عمر خضر (أستون فيلا الإنجليزي) - أحمد شرف (المصري) - محمد هيثم (الأهلي).

مصر للشباب كأس العالم للشباب منتخب مصر تحت 20 عاما
نرشح لكم
منتخب الشباب يتفقد ملعب مباراة اليابان في كأس العالم منتخب الشباب يؤدي المران الأخير قبل مواجهة اليابان في افتتاحية كأس العالم خبر في الجول - صلاح يسافر إلى المغرب مباشرة استعدادا للقاء جيبوتي ربيعة يخرج مصابا في فوز العين أمام شباب الأهلي بالدوري الإماراتي حلمي طولان: إعداد المنتخب المشارك في كأس العرب يسير بنجاح.. ونواجه الجزائر في نوفمبر كما كشف في الجول - اتحاد الكرة يعلن مواجهة منتخب مصر الثاني لـ المغرب والبحرين في أكتوبر خبر في الجول – الإمارات تقترب من استضافة معسكر منتخب مصر استعدادا لكأس الأمم في الجول يكشف برنامج منتخب مصر لمواجهتي جيبوتي وغينيا بيساو
أخر الأخبار
خبر في الجول - الأهلي يكثف مفاوضاته مع برونو لاج.. و3 بدلاء 7 دقيقة | الكرة المصرية
مؤتمر أموريم: مباراة برينتفورد من الأهم لـ مانشستر يونايتد 7 دقيقة | الكرة الأوروبية
كرة يد - الأهلي يسحق جامعة سيدني في كأس العالم للأندية.. ويواجه الرباعي المصري 16 دقيقة | كرة يد
مران الزمالك - تعليمات للاعبين قبل القمة.. وزيادة الحمل البدني 51 دقيقة | الدوري المصري
الكرة الذهبية - الكشف عن عدد نقاط محمد صلاح.. والفارق بين ديمبيلي ويامال ساعة | الكرة الأوروبية
مباشر الدوري السعودي - اتحاد جدة (0)-(2) النصر... هدف خرافي يضيع من بنزيمة ساعة | سعودي في الجول
كرة نسائية - منتخب مصر تحت 20 عاما يقسو على غينيا الإستوائية بثلاثية في تصفيات كأس العالم ساعة | رياضة نسائية
بمشاركة وتسجيل حمدي فتحي.. الوكرة يفوز على أم صلال ساعة | المحترفون
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 نهاية حفل الكرة الذهبية - عثمان الأفضل وباريس يسيطر على الجوائز وصلاح الرابع 2 إلى الدوحة.. طريق بيراميدز في كأس إنتركونتيننتال بعد التتويج بالقارات الثلاث 3 الكرة الذهبية - الأفضل في مسيرته.. محمد صلاح في المركز الرابع 4 انتهت الدوري المصري – الحدود (2)-(3) الأهلي.. فوز الأحمر
/articles/514141/حكم-أرجنتيني-يدير-مباراة-مصر-ضد-اليابان-في-كأس-العالم-للشباب