حكم أرجنتيني يدير مباراة مصر ضد اليابان في كأس العالم للشباب

يدير الأرجنتيني داريو هيريرا مباراة مصر ضد اليابان تحكيميا في كأس العالم للشباب.

وتستضيف تشيلي نهائيات مونديال الشباب ويتواحد منتخب مصر مع تشيلي ونيوزيلندا واليابان في المجوعة الأولى.

ويستهل منتخب مصر مشواره في البطولة غدا السبت في الساعة 11 مساءً.

وسيعاون الأرجنتيني كل من مواطنيه كريستيان نافارو وخوسيه سافوراني.

ويتواجد البرتغالي جواو بينهيرو كحكم رابع.

الحكم البالغ 40 عاما سبق له أن أدار نهائي كأس السوبر الأرجنتيني والذي انتهى بتتويج فيليز 2-0 على إستوديانتيس.

وسبق أن أدار نهائي كأس السعودية بين الهلال والنصر في موسم 2023-24.

وجاءت القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمى: عبد المنعم تامر (زد) - أحمد وهب (المصري) - أحمد منشاوي (الاتحاد السكندري).

الدفاع: أحمد نايل (حرس الحدود) - أحمد عابدين (الأهلي) - عبد الله بوستنجي (زد) - معتز محمد (حرس الحدود) - مؤمن شريف (الاتحاد السكندري) - مهاب سامي (إنبي).

الوسط: أحمد خالد كباكا (زد) - محمد السيد (الزمالك) - أحمد وحيد (غزل المحلة) - سيف سفاجا (إنبي) - سليم طلب (هيرتا برلين الألماني) - تيبو جابريال (ماينز الألماني).

الهجوم: محمد عبد الله (الأهلي) عمر سيد معوض (الأهلي) حامد عبد الله (إنبي) - عمرو بيبو (أراو السويسري) - ياسين عاطف (الأهلي) - عمر خضر (أستون فيلا الإنجليزي) - أحمد شرف (المصري) - محمد هيثم (الأهلي).