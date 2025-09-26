باريس سان جيرمان يعلن غياب ماركينيوس عدة أسابيع

أعلن نادي باريس سان جيرمان إصابة ماركينيوس قائد الفريق وغيابه عدة أسابيع.

وكشف النادي عبر موقعه الرسمي إصابة المدافع البرازيلي في العضلة الأمامية وسيتلقى العلاج خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

كما يواصل الثلاثي جواو نيفيز وديزيري دوي وعثمان ديمبيلي التأهيل.

وبذلك سيغيب المدافع البرازيلي عن لقاء باريس سان جيرمان ضد أوكسير في الدوري الفرنسي ثم برشلونة في الجولة الثانية من دوري أبطال أوروبا.

ومن المحتمل أيضا غياب ماركينيوس عن قائمة البرازيل التي سيعلنها كارلو أنشيلوتي في الأول من أكتوبر المقبل.

ويحتل باريس سان جيرمان المركز الثاني برصيد 12 نقطة في الدوري الفرنسي بالتساوي مع موناكو وليون وستراسبورج.

وبدأ الفريق حملة الدفاع عن لقب دوري الأبطال بالفوز 4-0 على أتالانتا الإيطالي.

وخاض ماركينيوس هذا الموسم 10 مباريات سجل هدفا وحيدا.