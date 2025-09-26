كوبا ليبرتادوريس – فلامنجو ينجو من فخ إستوديانتيس ويتأهل لنصف النهائي

نجا فلامنجو البرازيلي من فخ إستوديانتيس الأرجنتيني وتأهل بفضل تفوقه في ركلات الترجيح إلى نصف نهائي كوبا ليبرتادوريس 2025.

واكتملت أضلاع المربع الذهبي لنسخة 2025 من البطولة الأكبر للأندية في قارة أمريكا الجنوبية بتأهل كل من بالميراس وفلامنجو من البرازيل وليجا دي كيتو بطل الإكوادور وراسينج كلوب الأرجنتيني.

وانتصر فلامنجو ذهابا في ماراكانا بنتيجة 2-1 على إستوديانتيس، لكن في الإياب تعادلت الكفة بعد 90 دقيقة بعدما سجل جاستون بينيديتي هدف فوز إستوديانتيس قبل نهاية الشوط الأول.

اللاعب ذاته سجل هدفا قبل ربع ساعة على نهاية اللقاء لكن ألغي بداعي التسلل عقب العودة لتقنية الفيديو.

وفي ركلات الترجيح تفوق فلامنجو بقيادة فيليبي لويس على الفريق الأرجنتيني بنتيجة 4-2 بفضل تصدي الحارس أجوستين روسي لركلتي أصحاب الأرض.

وفي ملعب مورومبي معقل ساو باولو انقاد الفريق البرازيلي للخسارة من ليجا دي كيتو بطل الإكوادور بنتيجة 1-0.

وودع الفريق الذي يدربه هيرنان كريسبو البطولة من ربع النهائي بالخسارة 3-0 في مجموع المباراتين.

وسجل جايسون ميدينا هدف فوز دي كيتو الإكوادوري قبل نهاية الشوط الأول مستفيدا من خطأ المدافع في إعادة الكرة للحارس.

وواصل دي كيتو إقصاء الفرق البرازيلي إذ أقصى بوتافوجو في دور الـ 16 وجاء الدور على ساو باولو في ربع النهائي.

وكان بالميراس البرازيلي قد تأهل لنصف النهائي بالفوز 2-1 ثم 3-1 على ريفر بليت الأرجنتيني.

فيما سبقه راسينج كلوب الأرجنتيني كأول المتأهلين بعدما تفوق على فيليز سارسفيلد بنتيجة 2-0 في مجموع المباراتين.

مباريات نصف النهائي

ليجا دي كيتو × بالميراس

فلامنجو × راسينج كلوب

وستقام مباريات نصف النهائي الذهاب يومي 21 و22 أكتوبر والإياب يومي 29 و30 من نفس الشهر.

يذكر أن بوتافوحو هو حامل لقب آخر نسخة من البطولة.

وتسيطر الفرق البرازيلية على لقب كوبا ليبرتادوريس منذ 2019 حيث توج بالميراس باللقب مرتين وكذلك فلامنجو بنفس الرصيد وفاز أيضا فريقي بوتافوجو وفلومينينسي باللقب.