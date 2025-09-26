كوبا ليبرتادوريس – فلامنجو ينجو من فخ إستوديانتيس ويتأهل لنصف النهائي

الجمعة، 26 سبتمبر 2025 - 12:27

كتب : FilGoal

أجوستين روسي - فلامنجو

نجا فلامنجو البرازيلي من فخ إستوديانتيس الأرجنتيني وتأهل بفضل تفوقه في ركلات الترجيح إلى نصف نهائي كوبا ليبرتادوريس 2025.

واكتملت أضلاع المربع الذهبي لنسخة 2025 من البطولة الأكبر للأندية في قارة أمريكا الجنوبية بتأهل كل من بالميراس وفلامنجو من البرازيل وليجا دي كيتو بطل الإكوادور وراسينج كلوب الأرجنتيني.

وانتصر فلامنجو ذهابا في ماراكانا بنتيجة 2-1 على إستوديانتيس، لكن في الإياب تعادلت الكفة بعد 90 دقيقة بعدما سجل جاستون بينيديتي هدف فوز إستوديانتيس قبل نهاية الشوط الأول.

أخبار متعلقة:
الريان يضم صاحب أسرع طرد في تاريخ نهائي كوبا ليبرتادوريس منافس الأهلي - بالميراس يكتسح سبورتنج كريستال بسداسية في ختام مجموعات كوبا ليبرتادوريس منافس الأهلي - بالميراس ثاني المتأهلين لـ دور الـ 16 من كوبا ليبرتادوريس كوبا ليبرتادوريس - عقوبات رادعة لـ كولو كولو بعد أحداث مباراة فورتاليزا

اللاعب ذاته سجل هدفا قبل ربع ساعة على نهاية اللقاء لكن ألغي بداعي التسلل عقب العودة لتقنية الفيديو.

وفي ركلات الترجيح تفوق فلامنجو بقيادة فيليبي لويس على الفريق الأرجنتيني بنتيجة 4-2 بفضل تصدي الحارس أجوستين روسي لركلتي أصحاب الأرض.

وفي ملعب مورومبي معقل ساو باولو انقاد الفريق البرازيلي للخسارة من ليجا دي كيتو بطل الإكوادور بنتيجة 1-0.

وودع الفريق الذي يدربه هيرنان كريسبو البطولة من ربع النهائي بالخسارة 3-0 في مجموع المباراتين.

وسجل جايسون ميدينا هدف فوز دي كيتو الإكوادوري قبل نهاية الشوط الأول مستفيدا من خطأ المدافع في إعادة الكرة للحارس.

وواصل دي كيتو إقصاء الفرق البرازيلي إذ أقصى بوتافوجو في دور الـ 16 وجاء الدور على ساو باولو في ربع النهائي.

وكان بالميراس البرازيلي قد تأهل لنصف النهائي بالفوز 2-1 ثم 3-1 على ريفر بليت الأرجنتيني.

فيما سبقه راسينج كلوب الأرجنتيني كأول المتأهلين بعدما تفوق على فيليز سارسفيلد بنتيجة 2-0 في مجموع المباراتين.

مباريات نصف النهائي

ليجا دي كيتو × بالميراس

فلامنجو × راسينج كلوب

وستقام مباريات نصف النهائي الذهاب يومي 21 و22 أكتوبر والإياب يومي 29 و30 من نفس الشهر.

يذكر أن بوتافوحو هو حامل لقب آخر نسخة من البطولة.

وتسيطر الفرق البرازيلية على لقب كوبا ليبرتادوريس منذ 2019 حيث توج بالميراس باللقب مرتين وكذلك فلامنجو بنفس الرصيد وفاز أيضا فريقي بوتافوجو وفلومينينسي باللقب.

فلامنجو كوبا ليبرتادوريس أجوستين روسي
نرشح لكم
ترامب: سننقل مباريات كأس العالم من أي مدينة غير آمنة "القصة الجميلة".. بوسكيتس يعلن موعد اعتزاله فيفا يكشف عن تمائم كأس العالم 2026 سكاي: إدارة ترامب تعمل على منع معاقبة منتخب إسرائيل لمزاملة نيمار.. سانتوس يتعاقد مع الجزائري بلال براهيمي بعد ارتباط اسمه بـ الأهلي.. رامون دياز مدربا لـ إنترناسيونال البرازيلي وسام أبو علي: لسوء الحظ أغيب لبضعة أسابيع.. وأنتظر فرصة العودة من جديد ميسي يعتلي صدارة الهدافين بعد قيادة إنتر ميامي بالفوز برباعية أمام نيويورك سيتي
أخر الأخبار
العلامة الكاملة في الدوري.. بايرن ميونيخ يضرب بريمن برباعية 23 ثاتيه | الكرة الأوروبية
بلان: خسرنا لأن النصر أقوى منا.. ويجب مراجعة نتائجي جيدا 14 دقيقة | سعودي في الجول
مصطفى فتحي وماييلي على رأسها.. بيراميدز يعلن قائمة مواجهة طلائع الجيش 18 دقيقة | الكرة المصرية
جيسوس: قبلت دعوة رونالدو لتدريب النصر وبناء فريق قوي لمنافسة الاتحاد والهلال 39 دقيقة | سعودي في الجول
بيراميدز يكشف تفاصيل إصابة أسامة جلال 47 دقيقة | الكرة المصرية
رونالدو يثأر من بنزيمة.. النصر يفوز على اتحاد جدة وينفرد بصدارة الدوري السعودي ساعة | سعودي في الجول
مانشستر سيتي يعلن تجديد عقد أوريلي ساعة | الكرة الأوروبية
الكونفدرالية - فريق كهربا السابق يتأهل لمواجهة المصري ساعة | الكرة الإفريقية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 نهاية حفل الكرة الذهبية - عثمان الأفضل وباريس يسيطر على الجوائز وصلاح الرابع 2 إلى الدوحة.. طريق بيراميدز في كأس إنتركونتيننتال بعد التتويج بالقارات الثلاث 3 الكرة الذهبية - الأفضل في مسيرته.. محمد صلاح في المركز الرابع 4 انتهت الدوري المصري – الحدود (2)-(3) الأهلي.. فوز الأحمر
/articles/514137/كوبا-ليبرتادوريس-فلامنجو-ينجو-من-فخ-إستوديانتيس-ويتأهل-لنصف-النهائي