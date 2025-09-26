ترامب: سننقل مباريات كأس العالم من أي مدينة غير آمنة

أعلن دونالد ترامب الرئيس الأمريكي، أنه سينقل مباريات كأس العالم المقرر في بلاده العام المقبل من أي مدينة غير آمنة.

وتستضيف 11 مدينة أمريكية مباريات كأس العالم الذي يشهد مشاركة 48 منتخبا.

أمريكا تستضيف 78 مباراة من أصل 104 مباراة في البطولة، من بينهم المباراة النهائية.

ونقلت بي بي سي تصريحات ترامب للصحفيين: "إذا لم تكن المدينة آمنة فسننقل المباريات إلى مدينة أخرى."

وأضاف ترامب "إذا رأينا أي مدينة تُشكل خطرًا ولو بسيطًا على كأس العالم سنُغير مكانها".

وجاءت تصريحات ترامب رغم أن فيفا هي المسؤولة عن التنظيم وتملك سلطة تغيير أماكن المباريات وحدها.

ومن المقرر أن تقام قرعة كأس العالم 5 ديسمبر المقبل في واشنطن.

وتقام البطولة خلال الفترة من 11 يونيو إلى 19 يوليو.