فليك: مشاركة دي يونج وليفاندوفسكي جاءت في الوقت المناسب ضد أوفييدو

أشاد هانز فليك المدير الفني لـ برشلونة بتأثير التغييرات على أداء فريقه في الفوز على ريال أوفييدو بنتيجة 2-1 في الجولة السادسة من الدوري الإسباني.

وقلب برشلونة تأخره من 1-0 في الشوط الأول لفوز بنتيجة 3-1.

وقال فليك في المؤتمر الصحفي: "أعتقد أن رافينيا بحالة جيدة، سننتظر للغد لكنني أعتقد أنه بخير".

وأضاف "هذا سبب وجود دي يونج وليفاندوفسكي في الفريق، في الشوط الأول لعبنا بشكل جيد وكنا قريبين من التسجيل وحظينا بالعديد من الفرص، في الشوط الثاني طالبت من اللاعبين المواصلة واللعب بهدوء وثقة بالكرة وفعلنا ذلك، وأجرينا التغييرات بمشاركة الثنائي في الوقت المناسب وحصدنا الـ 3 نقاط".

وبدأ الثنائي من على مقاعد البدلاء وصنع دي يونج الهدف الثاني الذي سجله ليفا.

وأردف "أوفييدو يدافعون بشكل جيد للغاية وحاولوا منع كل تسديدة لكن عندما تلعب أمام فريق مثله فالأمر ليس سهلا وفي مباريات مثل تلك تحتاج للتفوق في الكرات الثابتة".

وأكمل عن خطأ جوان جارسيا في الهدف الأول: "تمريرة خاطئة؟ هذا الأسلوب الذي نريد اتباعه، وعندما يحدث ذلك فعليّ أن أقول إنه حارس رائع ومن يدافع عن فريقنا وهذا خطأ سنتعلم منه، هذه كرة القدم والأمر أننا حققنا الفوز".

وتابع "دي يونج وبيدري ثنائي مهم للغاية ويمكنك أن ترى كيف يتحكمون بالكرة أكثر".

وأتم عن الإصابات قائلا: "لدينا عدة لاعبين مصابين، وهذا لكن لأننا قمنا بعمل جيد في الانتقالات فلدينا لاعبين يعوضون المصابين".

ووصل فليك لـ 50 انتصار مع برشلونة في جميع المسابقات.

الفوز رفع رصيد برشلونة إلى 16 نقطة في المركز الثاني، بفارق نقطتين عن ريال مدريد المتصدر.

بينما يحتل ريال أوفييدو المركز الثامن عشر المؤدي للهبوط برصيد 3 نقاط من فوز وحيد و5 هزائم.