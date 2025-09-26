"القصة الجميلة".. بوسكيتس يعلن موعد اعتزاله

الجمعة، 26 سبتمبر 2025 - 10:41

كتب : FilGoal

سيرجيو بوسكيتس - منتخب إسبانيا

أعلن سيرجيو بوسكيتس لاعب وسط إنتر ميامي ومنتخب إسبانيا اعتزاله كرة القدم بنهاية الموسم الجاري.

سيرخيو بوسكيتس

النادي : إنتر ميامي

إنتر ميامي

وظهر بوسكيتس عبر حسابه على إنستجرام قائلا: "أشعر أن الوقت قد حان لوداع مسيرتي كلاعب كرة قدم محترف. لقد أمضيت قرابة 20 عاما أستمتع بهذه القصة الرائعة التي لطالما حلمت بها".

وأضاف "ستكون هذه أشهري الأخيرة على أرض الملعب. أعتزل سعيدا جدا، فخورا، راضيا، وقبل كل شيء، ممتنا. شكرا جزيلا للجميع، ولكرة القدم على كل شيء. ستبقون دائما جزءا من هذه القصة الجميلة".

أخبار متعلقة:
بوسكيتس: أنا أقرب للاعتزال حاليا من الاستمرار في كرة القدم مجموعة الأهلي - بوسكيتس: نعلم صعوبة مواجهة بورتو.. وعلينا أن نكون متماسكين منافس الأهلي - بوسكيتس: كأس العالم تعني الكثير لأي لاعب.. والافتتاح ضد فريق عظيم منافس الأهلي - بوسكيتس: لسنا على مستوى المنافسة في كأس العالم للأندية
View this post on Instagram

A post shared by Sergio Busquets (@5sergiob)

وكشف نادي إنتر ميامي عبر موقعه أن بوسكيتس سيعتزل بنهاية مشوار الفريق في الدوري الأمريكي هذا الموسم، وهو ما يعني تعليق حذائه قبل نهاية العام الجاري.

صاحب الـ 37 عاما سبق أن ألمح لاعتزاله بنهاية الموسم الجاري مع نهاية تعاقده مع إنتر ميامي وهو ما حدث بالفعل.

وخاض بوسكيتس هذا الموسم 45 مباراة صنع خلالها 10 أهداف، وإجمالا خاض مع الفريق الوردي خلال 3 مواسم مع إنتر ميامي خاض 105 مباراة سجل هدفا وحيدا وتوج بلقبي درع المشجعين وكأس الدوريات.

وبدأ الإسباني مسيرته في برشلونة حيث نشأ وتدرج وصولا للفريق الأول وخلال مسيرة طويلة ظفرت بـ 34 لقبا من بينها 9 ألقاب للدوري الإسباني و3 ألقاب لدوري أبطال أوروبا و3 ألقاب لكأس العالم للأندية.

وشكّل بوسكيتس ثلاثية تاريخية في وسط برشلونة رفقة تشافي هيرنانديز وأندريس إنييستا، وخاض 722 مباراة بقميص الفريق الكتالوني.

ومع منتخب إسبانيا خاض 134 مباراة وكان عنصرا أساسيا في التتويج بلقبي كأس العالم 2010 ويورو 2012.

وضمن بالفعل إنتر ميامي تأهله إلى مرحلة كأس الدوري الأمريكي للمنافسة على اللقب، إذ يحتل حاليا المركز الثالث في القسم الشرقي برصيد 55 نقطة ومتبقي له 5 مباريات.

وتقام مباريات مرحلة كأس الدوري الأمريكي بنظام خروج المغلوب بدءا من دور الـ 16 وحتى المباراة النهائية لحسم الفائز بلقب الدوري الأمريكي لموسم 2025.

برشلونة إسبانيا سيرجيو بوسكيتس إنتر ميامي
نرشح لكم
كوبا ليبرتادوريس – فلامنجو ينجو من فخ إستوديانتيس ويتأهل لنصف النهائي ترامب: سننقل مباريات كأس العالم من أي مدينة غير آمنة فيفا يكشف عن تمائم كأس العالم 2026 سكاي: إدارة ترامب تعمل على منع معاقبة منتخب إسرائيل لمزاملة نيمار.. سانتوس يتعاقد مع الجزائري بلال براهيمي بعد ارتباط اسمه بـ الأهلي.. رامون دياز مدربا لـ إنترناسيونال البرازيلي وسام أبو علي: لسوء الحظ أغيب لبضعة أسابيع.. وأنتظر فرصة العودة من جديد ميسي يعتلي صدارة الهدافين بعد قيادة إنتر ميامي بالفوز برباعية أمام نيويورك سيتي
أخر الأخبار
باريس سان جيرمان يعلن غياب ماركينيوس عدة أسابيع 40 دقيقة | الكرة الأوروبية
مؤتمر سلوت: أشعر بالحزن تجاه ليوني وضم كييزا في قائمة دوري الأبطال.. وهذا موقف إيزاك 53 دقيقة | الدوري الإنجليزي
كوبا ليبرتادوريس – فلامنجو ينجو من فخ إستوديانتيس ويتأهل لنصف النهائي ساعة | أمريكا
ترامب: سننقل مباريات كأس العالم من أي مدينة غير آمنة ساعة | أمريكا
ساليبا: إيتو أفضل لاعب إفريقي عبر التاريخ.. وهذا سبب تفضيل راموس على مالديني ساعة | الدوري الإنجليزي
لا جازيتا ديلو سبورت: يوفنتوس يأمل بيع فلاهوفيتش لـ تشيلسي أو يونايتد في يناير المقبل 2 ساعة | الكرة الأوروبية
ذا أثليتك: سافينيو يقترب من تمديد تعاقده مع مانشستر سيتي 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
فليك: مشاركة دي يونج وليفاندوفسكي جاءت في الوقت المناسب ضد أوفييدو 2 ساعة | الدوري الإسباني
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 نهاية حفل الكرة الذهبية - عثمان الأفضل وباريس يسيطر على الجوائز وصلاح الرابع 2 إلى الدوحة.. طريق بيراميدز في كأس إنتركونتيننتال بعد التتويج بالقارات الثلاث 3 الكرة الذهبية - الأفضل في مسيرته.. محمد صلاح في المركز الرابع 4 "ما حدث لن يتكرر".. محمد يوسف يوجه رسالة لوكيل إمام عاشور عبر في الجول
/articles/514131/القصة-الجميلة-بوسكيتس-يعلن-موعد-اعتزاله