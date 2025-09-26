"القصة الجميلة".. بوسكيتس يعلن موعد اعتزاله

أعلن سيرجيو بوسكيتس لاعب وسط إنتر ميامي ومنتخب إسبانيا اعتزاله كرة القدم بنهاية الموسم الجاري.

سيرخيو بوسكيتس النادي : إنتر ميامي إنتر ميامي

وظهر بوسكيتس عبر حسابه على إنستجرام قائلا: "أشعر أن الوقت قد حان لوداع مسيرتي كلاعب كرة قدم محترف. لقد أمضيت قرابة 20 عاما أستمتع بهذه القصة الرائعة التي لطالما حلمت بها".

وأضاف "ستكون هذه أشهري الأخيرة على أرض الملعب. أعتزل سعيدا جدا، فخورا، راضيا، وقبل كل شيء، ممتنا. شكرا جزيلا للجميع، ولكرة القدم على كل شيء. ستبقون دائما جزءا من هذه القصة الجميلة".

View this post on Instagram A post shared by Sergio Busquets (@5sergiob)

وكشف نادي إنتر ميامي عبر موقعه أن بوسكيتس سيعتزل بنهاية مشوار الفريق في الدوري الأمريكي هذا الموسم، وهو ما يعني تعليق حذائه قبل نهاية العام الجاري.

صاحب الـ 37 عاما سبق أن ألمح لاعتزاله بنهاية الموسم الجاري مع نهاية تعاقده مع إنتر ميامي وهو ما حدث بالفعل.

وخاض بوسكيتس هذا الموسم 45 مباراة صنع خلالها 10 أهداف، وإجمالا خاض مع الفريق الوردي خلال 3 مواسم مع إنتر ميامي خاض 105 مباراة سجل هدفا وحيدا وتوج بلقبي درع المشجعين وكأس الدوريات.

وبدأ الإسباني مسيرته في برشلونة حيث نشأ وتدرج وصولا للفريق الأول وخلال مسيرة طويلة ظفرت بـ 34 لقبا من بينها 9 ألقاب للدوري الإسباني و3 ألقاب لدوري أبطال أوروبا و3 ألقاب لكأس العالم للأندية.

وشكّل بوسكيتس ثلاثية تاريخية في وسط برشلونة رفقة تشافي هيرنانديز وأندريس إنييستا، وخاض 722 مباراة بقميص الفريق الكتالوني.

ومع منتخب إسبانيا خاض 134 مباراة وكان عنصرا أساسيا في التتويج بلقبي كأس العالم 2010 ويورو 2012.

وضمن بالفعل إنتر ميامي تأهله إلى مرحلة كأس الدوري الأمريكي للمنافسة على اللقب، إذ يحتل حاليا المركز الثالث في القسم الشرقي برصيد 55 نقطة ومتبقي له 5 مباريات.

وتقام مباريات مرحلة كأس الدوري الأمريكي بنظام خروج المغلوب بدءا من دور الـ 16 وحتى المباراة النهائية لحسم الفائز بلقب الدوري الأمريكي لموسم 2025.