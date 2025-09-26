مواعيد مباريات الجمعة 26 سبتمبر 2025.. الأهلي والزمالك في مونديال اليد وكلاسيكو سعودي

الجمعة، 26 سبتمبر 2025 - 10:27

كتب : FilGoal

النصر - اتحاد جدة

تستهل اليوم الجمعة منافسات كأس العالم للأندية لكرة اليد والتي تستضيفها مصر، وكلاسيكو سعودي يجمع اتحاد جدة مع النصر.

FilGoal.com يستعرض لكم أبرز مواعيد مباريات اليوم الجمعة الموافق 26 سبتمبر والقنوات الناقلة.

لمعرفة كافة مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة من هنا.

كأس العالم للأندية لكرة اليد

تُفتتح نسخة جديدة من كأس العالم للأندية لكرة اليد في مصر بمشاركة الأهلي والزمالك.

ويلتقي الزمالك مع تاوباتي البرازيلي في السادسة إلا الربع في لقاء يذاع عبر أون سبورت.

فيما يواجه الأهلي خصمه جامعة سيدني في الثامنة والنصف مساءً ويذاع عبر نفس القناة.

الدوري السعودي

في كلاسيكو سعودي يجمع اتحاد جدة مع النصر يبدأ في التاسعة مساءً عبر قناة ثمانية الرياضية.

وقبلها في السادسة و35 دقيقة يحل أهلي جدة ضيفا على الحزم لحساب الجولة الرابعة من المسابقة.

الدوري الألماني

عبر قناة MBC أكشن وفي التاسعة والنصف مساءً يلتقي بايرن ميونيخ مع فيردر بريمن في افتتاح الجولة الخامسة من المسابقة.

دوري نجوم قطر

يقود حمدي فتحي فريقه الوكرة لمواجهة أم صلال لحساب الجولة السادسة من المسابقة في لقاء يذاع عبر قناة الكاس 1.

مواعيد مباريات اليوم
