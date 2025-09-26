عودة كالعادة.. برشلونة يتدارك خطأ جارسيا ويجتاز أوفييدو بالفوز الـ 50

قلب برشلونة تأخره بهدف إلى فوز بنتيجة 3-1 على مضيفه ريال أوفييدو ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري الإسباني.

وحقق هانزي فليك مدرب برشلونة الفوز رقم 50 مع الفريق في هذه المباراة.

تقدم ألبرتو رينا لأوفييدو في الشوط الأول.

بينما سجل ثلاثية برشلونة إريك جارسيا وروبرت ليفاندوفسكي ورونالد أراوخو ثلاثية برشلونة.

رينا افتتح التسجيل في الدقيقة 33 مستغلا خطأ جوان جارسيا حارس مرمى برشلونة، الذي خرج من مرماه واستحوذ على الكرة، ثم حاول تشتيتها لتخرج النتيجة خاطئة تماما، وتصل الكرة مباشرة إلى رينا الذي أسكنها الشباك من خارج المنطقة.

ومع انطلاق الشوط الثاني شارك فرينكي دي يونج بدلا من مارك كاسادو.

وفي الدقيقة 56 سجل إريك جارسيا هدف التعادل بمتابعة قوية من داخل المنطقة.

وأتى روبرت ليفاندوفسكي بدلا من رافينيا في الدقيقة 65.

وبعد 5 دقائق فقط، سجل ليفاندوفسكي هدف التقدم بالرأس، بعد عرضية من دي يونج.

وحل جول كوندي بدلا من جيرارد مارتين في الدقيقة 73.

وفي الدقيقة 88 ومن عرضية ماركوس راشفورد، سجل رونالد أراوخو الهدف الثالث برأسية ليحسم المباراة.

بعد ذلك أتى العائد من الإصابة مارك بيرنال رفقة أندرياس كريستنسن، بدلا من بيدري وراشفورد في الدقيقة 91.

الفوز رفع رصيد برشلونة إلى 16 نقطة في المركز الثاني، بفارق نقطتين عن ريال مدريد المتصدر.

بينما يحتل ريال أوفييدو المركز الثامن عشر المؤدي للهبوط برصيد 3 نقاط من فوز وحيد و5 هزائم.