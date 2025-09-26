خبر في الجول - صلاح يسافر إلى المغرب مباشرة استعدادا للقاء جيبوتي

الجمعة، 26 سبتمبر 2025 - 01:06

كتب : محمد جمال

منتخب مصر ضد بوركينا فاسو - محمد صلاح

استقر منتخب مصر على سفر محمد صلاح لاعب ليفربول إلى المغرب مباشرة قبل لقاء جيبوتي في تصفيات كأس العالم 2026,

ويلتقي منتخب مصر مع جيبوتي في المغرب لحساب الجولة التاسعة من تصفيات كأس العالم 2026 والفوز يعني التأهل للمونديال للمرة الرابعة في تاريخ الفراعنة.

وحسبما علم FilGoal.com فإن منتخب مصر استقر على سفر صلاح بشكل مباشر من إنجلترا إلى المغرب للحاق بالبعثة التي تستعد لخوض اللقاء يوم 8 أكتوبر المقبل.

وعلم FilGoal.com أن معسكر منتخب مصر سيبدأ يوم الأحد 5 أكتوبر بالاستعداد عن طريق تدريب خفيف، ثم تسافر البعثة يوم 6 أكتوبر للمغرب مباشرة.

وسيلتقي صلاح مع ليفربول بـ تشيلسي في الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي يوم السبت 4 أكتوبر، وفضل الجهاز الفني إراحته بالسفر مباشرة للمغرب واللحاق بالبعثة عوضا عن العودة لمصر ثم السفر إلى المغرب.

وسبق أن كشف FilGoal.com برنامج منتخب مصر تحضيرا لمواجهتي جيبوتي وغينيا بيساو.

حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر ينوي إعلان القائمة يوم 4 أكتوبر

منتخب مصر يبدأ معسكره يوم 5 أكتوبر في أحد فنادق القاهرة

السفر إلى المغرب يوم 6 أكتوبر من أجل مواجهة جيبوتي في تصفيات كأس العالم

المنتخب يعود في اليوم التالي إلى القاهرة للاستعداد لمباراة غينيا بيساو يوم 12 أكتوبر في ختام التصفيات.

و يلتقي منتخب مصر أولا مع جيبوتي يوم 8 أكتوبر المقبل في المغرب.

وحسبما علم FilGoal.com فإن لقاء غينيا بيساو سيقام يوم 12 أكتوبر المقبل على استاد القاهرة الدولي.

ويتصدر منتخب مصر ترتيب المجموعة الأولى في تصفيات كأس العالم بفارق 5 نقاط عن بوركينا فاسو قبل جولتين على النهاية.

ويأتي منتخب مصر برصيد 20 نقطة في المركز الأول ثم بوركينا فاسو برصيد 15 نقطة في المركز الثاني.

ويتواجد منتخب سيراليون ثالثا برصيد 12 نقطة، ويحتل منتخب غينيا بيساو المركز الرابع برصيد 10 نقاط.

ويحتل منتخب إثيوبيا في المركز الخامس برصيد 6 نقاط ويتذيل منتخب جيبوتي الترتيب بنقطة وحيدة.

وستبدأ فترة التوقف الدولي لشهر أكتوبر المقبل في السادس من أكتوبر وتنتهي في الرابع عشر من نفس الشهر.

