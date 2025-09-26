مصطفى محمد: كومبواريه هو أسوأ مدرب في حياتي.. ولهذا السبب مستمر مع نانت

الجمعة، 26 سبتمبر 2025 - 00:49

كتب : FilGoal

مصطفى محمد

وصف مصطفى محمد مهاجم نانت الفرنسي أنطوان كومبواريه مدربه السابق بـ "أسوأ مدرب عمل معه"، وأوضح سبب استمراره مع الفريق.

ويتواجد مصطفى مع نانت للموسم الثالث على التوالي وسجل هدفا منذ انطلاق الدوري الفرنسي تحت قيادة لويس كاسترو.

وقال مصطفى محمد في حوار لصحيفة "ouest-france" الفرنسية: "سبب بقائي في نانت هو أن لويس كاسترو أخبرني بأنه يثق بي وأننا قادران على مساعدة بعضنا البعض".

أخبار متعلقة:
بمشاركة مصطفى محمد.. نانت يقتنص التعادل أمام رين هدف مصطفى محمد لا يزال الوحيد.. نانت يعود للهزائم على يد نيس مصطفى محمد مرشح لجائزة لاعب الشهر في نانت مصطفى محمد يسجل أول أهدافه في الموسم ويقود نانت للفوز على أوكسير

وأضاف "أنطوان كومبواريه هو أسوأ مدرب عملت معه في حياتي فكرت في الرحيل. فكرت بشكل جيد ولو بقي كومبواريه، لرحلت".

وأكمل "أنا شخص يحتاج للشعور بالثقة وهو ما أحسسته عندما وصل لويس كاسترو فقررت البقاء".

وأردف "هل استمررت مع الفريق بسبب قلة العروض؟ تلقى وكيل أعمالي عروضا لكنني لم أرد أن تصل لإدارة النادي لأنني سعيد جدا هنا".

وأتم "سترون أن نانت هذا العام لن ينافس على الهبوط، والنادي يركز على التأهل لبطولة أوروبية لأننا نملك طموحا كبيرا مع المدرب الجديد الذي يتمتع بعقلية الفوز".

وخاض محمد تحت قيادة كومبواريه 88 مباراة سجل خلالها 18 هدفا وصنع 7 في جميع المسابقات.

وتحت قيادة المدرب الفرنسي المخضرم لم يحظ الدولي المصري بفرص كبيرة للمشاركة أساسيا أو بشكل كامل الموسم الماضي.

وفي الموسم الجاري خاض مصطفى 409 دقيقة في 5 مباريات وسجل هدفا مع كاسترو.

ويحتل نانت بعد انقضاء 5 جولات المركز السادس عشر برصيد 4 نقاط.

ويستعد نانت للقاء تولوز يوم السبت في الثامنة مساءً.

الدوري الفرنسي نانت مصطفى محمد
نرشح لكم
خبر في الجول - صلاح يسافر إلى المغرب مباشرة استعدادا للقاء جيبوتي ربيعة يخرج مصابا في فوز العين أمام شباب الأهلي بالدوري الإماراتي تجربة ليبية جديدة.. أحمد ياسر ينضم إلى دارنس مدرب الجزيرة: خروج النني فرض علينا بعض التغييرات ضد الوحدة "غيابه عن المتبقي بالموسم العادي".. كولومبوس كرو يعلن إصابة وسام أبو علي بشرخ في الكاحل إصابة النني ومشاركة إبراهيم عادل في خسارة الجزيرة أمام الوحدة بالدوري الإماراتي ربيعة: انسجامنا لم يكن الأفضل في بداية الدوري.. والعين لن يتأثر بالغيابات الكرة الذهبية - الأفضل في مسيرته.. محمد صلاح في المركز الرابع
أخر الأخبار
عودة كالعادة.. برشلونة يتدارك خطأ جارسيا ويجتاز أوفييدو بالفوز الـ 50 44 دقيقة | الدوري الإسباني
خبر في الجول - صلاح يسافر إلى المغرب مباشرة استعدادا للقاء جيبوتي ساعة | منتخب مصر
مصطفى محمد: كومبواريه هو أسوأ مدرب في حياتي.. ولهذا السبب مستمر مع نانت ساعة | المحترفون
جيرو "الأكبر" يقود ليل لفوز أمام بران.. وتألق عربي في الدوري الأوروبي ساعة | الكرة الأوروبية
حامد حمدان: متحمل صعوبة الرحلة حتى لو كان ضد رغبتي 2 ساعة | الدوري المصري
الهلال يقلب تأخره ويتحدى الـ VAR بالانتصار على الأخدود بثلاثية 2 ساعة | سعودي في الجول
مدحت شلبي: لا يمكنني الخوض في حياة الخطيب الشخصية.. وهذه قصة التأشيرة 2 ساعة | الدوري المصري
محمد يوسف: النتائج السلبية تفتح الباب أمام الاجتهادات.. ومسألة ياسر إبراهيم انتهت 3 ساعة | الدوري الإسباني
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 نهاية حفل الكرة الذهبية - عثمان الأفضل وباريس يسيطر على الجوائز وصلاح الرابع 2 إلى الدوحة.. طريق بيراميدز في كأس إنتركونتيننتال بعد التتويج بالقارات الثلاث 3 الكرة الذهبية - الأفضل في مسيرته.. محمد صلاح في المركز الرابع 4 "ما حدث لن يتكرر".. محمد يوسف يوجه رسالة لوكيل إمام عاشور عبر في الجول
/articles/514127/مصطفى-محمد-كومبواريه-هو-أسوأ-مدرب-في-حياتي-ولهذا-السبب-مستمر-مع-نانت