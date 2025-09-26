مصطفى محمد: كومبواريه هو أسوأ مدرب في حياتي.. ولهذا السبب مستمر مع نانت

وصف مصطفى محمد مهاجم نانت الفرنسي أنطوان كومبواريه مدربه السابق بـ "أسوأ مدرب عمل معه"، وأوضح سبب استمراره مع الفريق.

ويتواجد مصطفى مع نانت للموسم الثالث على التوالي وسجل هدفا منذ انطلاق الدوري الفرنسي تحت قيادة لويس كاسترو.

وقال مصطفى محمد في حوار لصحيفة "ouest-france" الفرنسية: "سبب بقائي في نانت هو أن لويس كاسترو أخبرني بأنه يثق بي وأننا قادران على مساعدة بعضنا البعض".

وأضاف "أنطوان كومبواريه هو أسوأ مدرب عملت معه في حياتي فكرت في الرحيل. فكرت بشكل جيد ولو بقي كومبواريه، لرحلت".

وأكمل "أنا شخص يحتاج للشعور بالثقة وهو ما أحسسته عندما وصل لويس كاسترو فقررت البقاء".

وأردف "هل استمررت مع الفريق بسبب قلة العروض؟ تلقى وكيل أعمالي عروضا لكنني لم أرد أن تصل لإدارة النادي لأنني سعيد جدا هنا".

وأتم "سترون أن نانت هذا العام لن ينافس على الهبوط، والنادي يركز على التأهل لبطولة أوروبية لأننا نملك طموحا كبيرا مع المدرب الجديد الذي يتمتع بعقلية الفوز".

وخاض محمد تحت قيادة كومبواريه 88 مباراة سجل خلالها 18 هدفا وصنع 7 في جميع المسابقات.

وتحت قيادة المدرب الفرنسي المخضرم لم يحظ الدولي المصري بفرص كبيرة للمشاركة أساسيا أو بشكل كامل الموسم الماضي.

وفي الموسم الجاري خاض مصطفى 409 دقيقة في 5 مباريات وسجل هدفا مع كاسترو.

ويحتل نانت بعد انقضاء 5 جولات المركز السادس عشر برصيد 4 نقاط.

ويستعد نانت للقاء تولوز يوم السبت في الثامنة مساءً.