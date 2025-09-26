جيرو "الأكبر" يقود ليل لفوز أمام بران.. وتألق عربي في الدوري الأوروبي

الجمعة، 26 سبتمبر 2025 - 00:25

كتب : FilGoal

أوليفيه جيرو - ليل

قاد أوليفيه جيرو مهاجم ليل الفرنسي لفوز صعب أمام بران النرويجي بهدفين مقابل هدف واحد في الجولة الأولى لحساب مرحلة الدوري من بطولة الدوري الأوروبي.

تقدم المغربي حمزة إكمان لفريق ليل في الدقيقة 54، فيما تعادل بران سريعا بعد 5 دقائق عن طريق سافار أتلي ماجنسون.

وقبل النهاية بـ 10 دقائق نجح أوليفيه جيرو في تسجيل هدف قاتل من رأسية رائعة في الدقيقة 80 ليقود فريقه للفوز.

ولم يبدأ جيرو المباراة أساسيا وحل بديلا في الدقيقة 67.

وبات أوليفيه جيرو أكبر لاعب بديل في تاريخ الدوري الأوروبي يسجل هدفا بعد نزوله بعمر 38 عاما و360 يوم في شباك بران النرويجي.

وفي مباراة أخرى حقق أستون فيلا الإنجليزي فوزًا أمام بولونيا الإيطالي بهدف نظيف سجله جون ماكين في الدقيقة 13 من بداية المباراة.

وبات ماكين أكثر لاعب يسجل في البطولات الأوروبية الكبرى، أهدافا من خارج منطقة الجزاء بـ4 أهداف.

كما تألق الثنائي العربي المغربي بلال الخنوس، والجزائري بدر الدين بوعناني، وقادا شتوتجارت الألماني للفوز أمام سيلتا فيجو 2-1.

سجل الهدف الأول في الدقيقة 51، فيما أضاف بلال الخنوس الهدف الثاني في الدقيقة 68.

وقلص سيلتا فيجو الفارق في الدقيقة 87 عن طريق بورخا إيجليسياس.

وفي مباريات أخرى بالجولة ذاتها، تعادل فرينكفاروزي المجري أمام فيكتوريا بلزن التشيكي 1-1، وفاز جينك البلجيكي أمام مضيفه جلاسكو رينجرز 1-0.

واكتسح باناثانيكوس اليوناني منافسه يانج بويز في سويسرا برباعية مقابل هدف وحيد.

وحقق بورتو البرتغالي الفوز خارج أرضه أمام سالزبورج النمساوي بهدف نظيف.

وفاز أولمبيك ليون الفرنسي خارج أرضه على حساب أوتريخت الهولندي، عن طريق اللاعب تانير تيسمان من صناعة الجزائري رشيد غزال

تانير تيسمان يسجل هدف المباراة الوحيد الذي كان من صناعة الجزائري رشيد غزال #الدوري_الأوروبي #ليون pic.twitter.com/QrIMZZstSP

الدوري الأوروبي شتوتجارت أوليفيه جيرو ليل
