حامد حمدان: متحمل صعوبة الرحلة حتى لو كان ضد رغبتي

كتب الفلسطيني حامد حمدان لاعب وسط بتروجت رسالة بعد ابتعاده عن المشاركة في المباريات هذا الموسم.

ويغيب الفلسطيني حامد حمدان عن تدريبات الفريق البترولي بعد رفض انتقاله لصفوف الزمالك.

وكان حامد حمدان يرغب في الانتقال إلى نادي الزمالك، لكن بتروجت تمسك باستمرار لاعبيه هذا الصيف.

وكتب اللاعب عبر حسابه على إنستجرام

"الحمد لله راضي بطول المشوار ومتحمل صعوبة الرحلة، لم أعترض لإن كل ما يجلبه الله خير، حتى لو كان ضد رغبتي حاليا (والله يعلم وأنتم لا تعلمون)، لذلك أنا صابر وراضي وآمل في آخر الطريق أن أجد العوض لصبري والجبر لقلبي".

وينتهي عقد حامد حمدان مع بتروجت في يونيو 2027.

ويمتلك الدولي الفلسطيني مسيرة طويلة في الكرة المصرية بدءا من بيراميدز ثم الإنتاج الحربي وطنطا والجزيرة والمجد.

وانتقل حمدان في 2023 لبتروجت وساهم في عودة الفريق للدوري المصري بعد غياب دام 6 مواسم.

وخاض اللاعب البالغ 24 عاما 25 مباراة وسجل 2 وصنع 2.