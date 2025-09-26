الهلال يقلب تأخره ويتحدى الـ VAR بالانتصار على الأخدود بثلاثية

الجمعة، 26 سبتمبر 2025 - 00:06

ثيو هيرنانديز - الهلال

قلب الهلال تأخره إلى فوز على الأخدود من 1-0 لـ 3-1 في الجولة الرابعة من الدوري السعودي.

وتقدم الأخدود بهدف أول مبكر في الدقيقة 14 من توقيع خالد ناري.

وخطف الهلال التقدم قبل نهاية الشوط الثاني فسجل ماركوس ليوناردو الهدف الأول في الدقيقة 45.

وفي الدقيقة الرابعة من الوقت بدلا من الضائع سجل ثيو هيرنانديز الهدف الثاني للهلال لينتهي الشوط الأول بنتيجة 2-1.

في الشوط الثاني ألغت تقنية الفيديو هدفين للهلال، الأول سجله كاليدو كوليبالي في الدقيقة 57، والثاني ماركوس ليوناردو في الدقيقة 69.

واستطاع ليوناردو من تسجيل الهدف الثالث للهلال في الدقيقة 79 من صناعة كوليبالي ليعزز تقدم الزعيم ويعلن فوزه باللقاء.

الفوز رفع رصيد الهلال لـ 8 نقاط في المركز الرابع، فيما تذيل الأخدود الترتيب بدون رصيد من النقاط.

الهلال الدوري السعودي الأخدود
