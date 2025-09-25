محمد يوسف: النتائج السلبية تفتح الباب أمام الاجتهادات.. ومسألة ياسر إبراهيم انتهت

الخميس، 25 سبتمبر 2025 - 22:59

كتب : FilGoal

محمد يوسف المدير الرياضي للأهلي

أرجع محمد يوسف المدير الرياضي للنادي الأهلي الانتقادات الموجهة والحديث عن الخلافات لسوء النتائج في الفترة السابقة.

وقال يوسف في تصريحاته لقناة أون سبورت 1: "نعمل على الخروج من البداية السيئة. النتائج السلبية دائما تفتح الباب أمام الانتقادات والاجتهادات، والأهلي تعرض لمواقف مشابهة وخرج منها".

وأضاف "تفاوت عقود اللاعبين أمر طبيعي في جميع الأندية".

أخبار متعلقة:
في الجول يكشف موقف مصابي الأهلي قبل مباراة القمة خبر في الجول - ترشح الخطيب ينتظر رأي الأطباء.. وكواليس اجتماعه مع ياسين منصور المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام يتلقى شكوى من الخطيب ضد مدحت شلبي

وعن ياسر إبراهيم وأزمة جائزة رجل المباراة قال: "تمت تسوية مسألة ياسر إبراهيم باعتذار اللاعب للجهاز الفني واللاعبين والموقف انتهى تماما.. ووليد صلاح الدين هو المنوط بهذه المسائل بحكم منصبه كمدير للكرة".

أما عن المدرب الجديد قال: "ملف التعاقد مع المدرب الجديد ليس سهلا ونعمل عليه بشكل مستمر حيث يجب أن تكون هناك دراسة وافية للوصول لاسم يليق بمستوى وتاريخ الأهلي وهذا ما يستحقه مننا جمهور النادي".

واختتم "تربيت في الأهلي وكلنا أبنائه والنظام يضع مصلحة النادي فوق أي اعتبار ولهذا أستغرب الحديث عن الخلافات".

وتفادى الأهلي مفاجآت حرس الحدود ونجح في تحقيق فوزا مثيرا على الحدود، ليكون الفوز الثاني له على التوالي لأول مرة في الدوري هذا الموسم بعدما فاز على سيراميكا كليوباترا في المباراة السابقة.

وتعد هذه المباراة هي الأخيرة للأهلي قبل مواجهة الزمالك في قمة الدوري يوم الإثنين المقبل.

ثلاثية الأهلي سجلها كل من نيتس جراديشار ومحمود حسن "تريزيجيه" وياسر إبراهيم.

وسجل لحرس الحدود كل من محمد حمدي زكي وأحمد أوكا.

ورفع الأهلي رصيده إلى النقطة 12 وارتقى للمركز الرابع.

الأهلي الدوري المصري محمد يوسف ياسر إبراهيم
نرشح لكم
استراحة الدوري الإسباني - ريال أوفييدو (1)-(0) برشلونة.. نهاية الشوط الأول تشكيل برشلونة - كوبارسي يقود الدفاع أمام أوفييدو.. وهيثم حسن أساسي بيلد: فليك يعتبر جيراسي الخيار المثالي لبرشلونة مواعيد مباريات الخميس 25 سبتمبر 2025.. هيثم حسن ضد برشلونة وقمة قطرية وأخرى إماراتية هاتريك ألفاريز يقود أتلتيكو مدريد لتخطي رايو فاييكانو "البطل الحقيقي في لحظات النهوض".. جافي يوجه رسالة بعد خضوعه لجراحة الركبة سيبايوس: الدربي يمنحنا حافزا إضافيا.. ولازلنا بحاجة لتحسين بعض التفاصيل فليك: يامال اقترب من العودة.. وريال مدريد يقدم أداء جيدا في الموسم الحالي
أخر الأخبار
محمد يوسف: النتائج السلبية تفتح الباب أمام الاجتهادات.. ومسألة ياسر إبراهيم انتهت 25 دقيقة | الدوري الإسباني
في الجول يكشف موقف مصابي الأهلي قبل مباراة القمة 56 دقيقة | الدوري المصري
استراحة الدوري الإسباني - ريال أوفييدو (1)-(0) برشلونة.. نهاية الشوط الأول 57 دقيقة | الدوري الإسباني
وفاة لاعب أرسنال السابق بعد إصابته في مباراة بالدرجة السابعة الإنجليزية ساعة | الدوري الإنجليزي
"الشرط الجزائي لن يحدد مستقبله".. بايرن ميونيخ يرد على أنباء رحيل هاري كين ساعة | الدوري الإنجليزي
تشكيل برشلونة - كوبارسي يقود الدفاع أمام أوفييدو.. وهيثم حسن أساسي ساعة | الدوري الإسباني
خبر في الجول - ترشح الخطيب ينتظر رأي الأطباء.. وكواليس اجتماعه مع ياسين منصور ساعة | الدوري المصري
سلوت: ليفربول دفع المتبقي من عقد جوتا لعائلته 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 نهاية حفل الكرة الذهبية - عثمان الأفضل وباريس يسيطر على الجوائز وصلاح الرابع 2 إلى الدوحة.. طريق بيراميدز في كأس إنتركونتيننتال بعد التتويج بالقارات الثلاث 3 الكرة الذهبية - الأفضل في مسيرته.. محمد صلاح في المركز الرابع 4 "ما حدث لن يتكرر".. محمد يوسف يوجه رسالة لوكيل إمام عاشور عبر في الجول
/articles/514122/محمد-يوسف-النتائج-السلبية-تفتح-الباب-أمام-الاجتهادات-ومسألة-ياسر-إبراهيم-انتهت