محمد يوسف: النتائج السلبية تفتح الباب أمام الاجتهادات.. ومسألة ياسر إبراهيم انتهت

أرجع محمد يوسف المدير الرياضي للنادي الأهلي الانتقادات الموجهة والحديث عن الخلافات لسوء النتائج في الفترة السابقة.

وقال يوسف في تصريحاته لقناة أون سبورت 1: "نعمل على الخروج من البداية السيئة. النتائج السلبية دائما تفتح الباب أمام الانتقادات والاجتهادات، والأهلي تعرض لمواقف مشابهة وخرج منها".

وأضاف "تفاوت عقود اللاعبين أمر طبيعي في جميع الأندية".

وعن ياسر إبراهيم وأزمة جائزة رجل المباراة قال: "تمت تسوية مسألة ياسر إبراهيم باعتذار اللاعب للجهاز الفني واللاعبين والموقف انتهى تماما.. ووليد صلاح الدين هو المنوط بهذه المسائل بحكم منصبه كمدير للكرة".

أما عن المدرب الجديد قال: "ملف التعاقد مع المدرب الجديد ليس سهلا ونعمل عليه بشكل مستمر حيث يجب أن تكون هناك دراسة وافية للوصول لاسم يليق بمستوى وتاريخ الأهلي وهذا ما يستحقه مننا جمهور النادي".

واختتم "تربيت في الأهلي وكلنا أبنائه والنظام يضع مصلحة النادي فوق أي اعتبار ولهذا أستغرب الحديث عن الخلافات".

وتفادى الأهلي مفاجآت حرس الحدود ونجح في تحقيق فوزا مثيرا على الحدود، ليكون الفوز الثاني له على التوالي لأول مرة في الدوري هذا الموسم بعدما فاز على سيراميكا كليوباترا في المباراة السابقة.

وتعد هذه المباراة هي الأخيرة للأهلي قبل مواجهة الزمالك في قمة الدوري يوم الإثنين المقبل.

ثلاثية الأهلي سجلها كل من نيتس جراديشار ومحمود حسن "تريزيجيه" وياسر إبراهيم.

وسجل لحرس الحدود كل من محمد حمدي زكي وأحمد أوكا.

ورفع الأهلي رصيده إلى النقطة 12 وارتقى للمركز الرابع.