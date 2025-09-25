في الجول يكشف موقف مصابي الأهلي قبل مباراة القمة

لا زال موقف أحمد سيد "زيزو" لاعب الأهلي غير محدد بشأن مشاركته في مباراة القمة ضد الزمالك في الجولة التاسعة من الدوري المصري.

ويستعد الأهلي للقاء الزمالك يوم الإثنين المقبل في التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

ويكشف FilGoal.com يكشف موقف مصابي الأهلي قبل مباراة القمة

أحمد رمضان وأحمد نبيل "كوكا" ونيتس جراديشار ومحمد علي بن رمضان جاهزون للمباراة وشاركوا في المران الجماعي اليوم الخميس.

أحمد سيد "زيزو" خاض اليوم الخميس تدريب بالجري حول الملعب، وسيجري اختبارا طبيا غدا لتحديد موقفه من المشاركة في جزء من المران الجماعي قبل القمة.

محمد مجدي "أفشة" ليس جاهزا في الوقت الحالي ولم يُحسم موقفه من المشاركة.

محمد شكري وكريم فؤاد وأشرف داري مستمرون في التأهيل ومن المستبعد لحاقهم بالقمة.

فيما يستمر غياب إمام عاشور بعد إصابته بفيروس A.

ويتصدر الزمالك جدول الترتيب برصيد 17 نقطة فيما يحتل الأهلي المركز السادس برصيد 12 نقطة عقب مرور 8 جولات مع مباراة أقل للأهلي.