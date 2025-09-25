في الجول يكشف موقف مصابي الأهلي قبل مباراة القمة

الخميس، 25 سبتمبر 2025 - 22:28

كتب : أحمد الخولي

الأهلي - حرس الحدود

لا زال موقف أحمد سيد "زيزو" لاعب الأهلي غير محدد بشأن مشاركته في مباراة القمة ضد الزمالك في الجولة التاسعة من الدوري المصري.

ويستعد الأهلي للقاء الزمالك يوم الإثنين المقبل في التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

ويكشف FilGoal.com يكشف موقف مصابي الأهلي قبل مباراة القمة

أخبار متعلقة:
الأهلي ينشر صورة حصول الخطيب على تأشيرة الولايات المتحدة الأمريكية قبل كأس العالم الأهلي يتقدم ببلاغ للنائب العام وشكوى للمجلس الأعلى للإعلام ضد الإعلامي مدحت شلبي بعد ارتباط اسمه بـ الأهلي.. رامون دياز مدربا لـ إنترناسيونال البرازيلي تقرير برتغالي: 200 ألف يورو تفصل الأهلي عن برونو لاج

أحمد رمضان وأحمد نبيل "كوكا" ونيتس جراديشار ومحمد علي بن رمضان جاهزون للمباراة وشاركوا في المران الجماعي اليوم الخميس.

أحمد سيد "زيزو" خاض اليوم الخميس تدريب بالجري حول الملعب، وسيجري اختبارا طبيا غدا لتحديد موقفه من المشاركة في جزء من المران الجماعي قبل القمة.

محمد مجدي "أفشة" ليس جاهزا في الوقت الحالي ولم يُحسم موقفه من المشاركة.

محمد شكري وكريم فؤاد وأشرف داري مستمرون في التأهيل ومن المستبعد لحاقهم بالقمة.

فيما يستمر غياب إمام عاشور بعد إصابته بفيروس A.

ويتصدر الزمالك جدول الترتيب برصيد 17 نقطة فيما يحتل الأهلي المركز السادس برصيد 12 نقطة عقب مرور 8 جولات مع مباراة أقل للأهلي.

الأهلي الزمالك الدوري المصري مصابي الأهلي
نرشح لكم
خبر في الجول - ترشح الخطيب ينتظر رأي الأطباء.. وكواليس اجتماعه مع ياسين منصور المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام يتلقى شكوى من الخطيب ضد مدحت شلبي بسبب السوبر المصري.. تقديم موعد مباراتي الزمالك وبيراميدز في الدوري خبر في الجول - بسبب استاد القاهرة.. هيئة قناة السويس يستضيف مواجهة الزمالك ضد غزل المحلة خبر في الجول - شحاتة يقترب من الغياب عن مواجهة القمة.. وفحص طبي لحسم موقف نبيل عماد الأهلي ينشر صورة حصول الخطيب على تأشيرة الولايات المتحدة الأمريكية قبل كأس العالم الأهلي يتقدم ببلاغ للنائب العام وشكوى للمجلس الأعلى للإعلام ضد الإعلامي مدحت شلبي خبر في الجول - الخطيب يكلف محمد عثمان برفع دعوى قضائية ضد الإعلامي مدحت شلبي
أخر الأخبار
محمد يوسف: النتائج السلبية تفتح الباب أمام الاجتهادات.. ومسألة ياسر إبراهيم انتهت 13 دقيقة | الدوري الإسباني
في الجول يكشف موقف مصابي الأهلي قبل مباراة القمة 44 دقيقة | الدوري المصري
مباشر الدوري الإسباني - ريال أوفييدو (1)-(0) برشلونة.. جووووول أول 44 دقيقة | الدوري الإسباني
وفاة لاعب أرسنال السابق بعد إصابته في مباراة بالدرجة السابعة الإنجليزية ساعة | الدوري الإنجليزي
"الشرط الجزائي لن يحدد مستقبله".. بايرن ميونيخ يرد على أنباء رحيل هاري كين ساعة | الدوري الإنجليزي
تشكيل برشلونة - كوبارسي يقود الدفاع أمام أوفييدو.. وهيثم حسن أساسي ساعة | الدوري الإسباني
خبر في الجول - ترشح الخطيب ينتظر رأي الأطباء.. وكواليس اجتماعه مع ياسين منصور ساعة | الدوري المصري
سلوت: ليفربول دفع المتبقي من عقد جوتا لعائلته ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 نهاية حفل الكرة الذهبية - عثمان الأفضل وباريس يسيطر على الجوائز وصلاح الرابع 2 إلى الدوحة.. طريق بيراميدز في كأس إنتركونتيننتال بعد التتويج بالقارات الثلاث 3 الكرة الذهبية - الأفضل في مسيرته.. محمد صلاح في المركز الرابع 4 "ما حدث لن يتكرر".. محمد يوسف يوجه رسالة لوكيل إمام عاشور عبر في الجول
/articles/514121/في-الجول-يكشف-موقف-مصابي-الأهلي-قبل-مباراة-القمة