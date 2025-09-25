استراحة الدوري الإسباني - ريال أوفييدو (1)-(0) برشلونة.. نهاية الشوط الأول

يلعب برشلونة في ضيافة ريال أوفييدو ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري الإسباني.

تابع من هنا

---

ق 33 جوووول ألبرتو رينا يسجل الأول بعد خطأ كارث ي من جوان جارسيا.. خرج خارج المنطقة وأخذ الكرة ثم مررها بالخطأ إلى رينا الذي سدد في المرمى الخالي

ق 27 فيران توريس يسدد ولكن الكرة تصطدم بالدفاع

ق 9 تسديدة قوية من راشفورد يتصدى لها الحارس

بداية المباراة