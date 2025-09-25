استراحة الدوري الإسباني - ريال أوفييدو (1)-(0) برشلونة.. نهاية الشوط الأول

الخميس، 25 سبتمبر 2025 - 22:28

كتب : FilGoal

يلعب برشلونة في ضيافة ريال أوفييدو ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري الإسباني.

تابع من هنا

---

ق 33 جوووول ألبرتو رينا يسجل الأول بعد خطأ كارث ي من جوان جارسيا.. خرج خارج المنطقة وأخذ الكرة ثم مررها بالخطأ إلى رينا الذي سدد في المرمى الخالي

ق 27 فيران توريس يسدد ولكن الكرة تصطدم بالدفاع

ق 9 تسديدة قوية من راشفورد يتصدى لها الحارس

بداية المباراة

برشلونة
نرشح لكم
محمد يوسف: النتائج السلبية تفتح الباب أمام الاجتهادات.. ومسألة ياسر إبراهيم انتهت تشكيل برشلونة - كوبارسي يقود الدفاع أمام أوفييدو.. وهيثم حسن أساسي بيلد: فليك يعتبر جيراسي الخيار المثالي لبرشلونة مواعيد مباريات الخميس 25 سبتمبر 2025.. هيثم حسن ضد برشلونة وقمة قطرية وأخرى إماراتية هاتريك ألفاريز يقود أتلتيكو مدريد لتخطي رايو فاييكانو "البطل الحقيقي في لحظات النهوض".. جافي يوجه رسالة بعد خضوعه لجراحة الركبة سيبايوس: الدربي يمنحنا حافزا إضافيا.. ولازلنا بحاجة لتحسين بعض التفاصيل فليك: يامال اقترب من العودة.. وريال مدريد يقدم أداء جيدا في الموسم الحالي
أخر الأخبار
محمد يوسف: النتائج السلبية تفتح الباب أمام الاجتهادات.. ومسألة ياسر إبراهيم انتهت 26 دقيقة | الدوري الإسباني
في الجول يكشف موقف مصابي الأهلي قبل مباراة القمة 57 دقيقة | الدوري المصري
استراحة الدوري الإسباني - ريال أوفييدو (1)-(0) برشلونة.. نهاية الشوط الأول 57 دقيقة | الدوري الإسباني
وفاة لاعب أرسنال السابق بعد إصابته في مباراة بالدرجة السابعة الإنجليزية ساعة | الدوري الإنجليزي
"الشرط الجزائي لن يحدد مستقبله".. بايرن ميونيخ يرد على أنباء رحيل هاري كين ساعة | الدوري الإنجليزي
تشكيل برشلونة - كوبارسي يقود الدفاع أمام أوفييدو.. وهيثم حسن أساسي ساعة | الدوري الإسباني
خبر في الجول - ترشح الخطيب ينتظر رأي الأطباء.. وكواليس اجتماعه مع ياسين منصور ساعة | الدوري المصري
سلوت: ليفربول دفع المتبقي من عقد جوتا لعائلته 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 نهاية حفل الكرة الذهبية - عثمان الأفضل وباريس يسيطر على الجوائز وصلاح الرابع 2 إلى الدوحة.. طريق بيراميدز في كأس إنتركونتيننتال بعد التتويج بالقارات الثلاث 3 الكرة الذهبية - الأفضل في مسيرته.. محمد صلاح في المركز الرابع 4 "ما حدث لن يتكرر".. محمد يوسف يوجه رسالة لوكيل إمام عاشور عبر في الجول
/articles/514120/مباشر-الدوري-الإسباني-ريال-أوفييدو-1-0-برشلونة-جووووول-أول