استراحة الدوري الإسباني - ريال أوفييدو (1)-(0) برشلونة.. نهاية الشوط الأول
الخميس، 25 سبتمبر 2025 - 22:28
كتب : FilGoal
يلعب برشلونة في ضيافة ريال أوفييدو ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري الإسباني.
---
ق 33 جوووول ألبرتو رينا يسجل الأول بعد خطأ كارث ي من جوان جارسيا.. خرج خارج المنطقة وأخذ الكرة ثم مررها بالخطأ إلى رينا الذي سدد في المرمى الخالي
ق 27 فيران توريس يسدد ولكن الكرة تصطدم بالدفاع
ق 9 تسديدة قوية من راشفورد يتصدى لها الحارس
بداية المباراة
نرشح لكم
محمد يوسف: النتائج السلبية تفتح الباب أمام الاجتهادات.. ومسألة ياسر إبراهيم انتهت تشكيل برشلونة - كوبارسي يقود الدفاع أمام أوفييدو.. وهيثم حسن أساسي بيلد: فليك يعتبر جيراسي الخيار المثالي لبرشلونة مواعيد مباريات الخميس 25 سبتمبر 2025.. هيثم حسن ضد برشلونة وقمة قطرية وأخرى إماراتية هاتريك ألفاريز يقود أتلتيكو مدريد لتخطي رايو فاييكانو "البطل الحقيقي في لحظات النهوض".. جافي يوجه رسالة بعد خضوعه لجراحة الركبة سيبايوس: الدربي يمنحنا حافزا إضافيا.. ولازلنا بحاجة لتحسين بعض التفاصيل فليك: يامال اقترب من العودة.. وريال مدريد يقدم أداء جيدا في الموسم الحالي