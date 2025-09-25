تشكيل برشلونة - كوبارسي يقود الدفاع أمام أوفييدو.. وهيثم حسن أساسي

عاد باو كوبارسي لقيادة دفاع برشلونة ضد ريال أوفييدو في الجولة السادسة من الدوري الإسباني.

ويبدأ اللقاء في العاشرة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة في ختام الجولة.

ويقود كوبارسي الدفاع بدلا من الدنماركي أندريس كريستنسين.

وجاء تشكيل برشلونة

حراسة المرمى: جوان جارسيا

الدفاع: جيرارد مارتين - رونالد أراوخو – باو كوبارسي – إريك جارسيا

الوسط: داني أولمو – بيدري – مارك كاسادو

الهجوم: رافينيا – فيران توريس – ماركوس راشفورد

وعلى مقاعد البدلاء: فوتشينك تشيزني - روبرت ليفاندوفسكي – أندريس كريستنسين – فرينكي دي يونج – مارك بيرنال – جول كوندي – جوفيري تورنتس – روني بردغجي – درو فرنانديز – جويلي فيرنانديز – إدير ألير.

ويظهر برشلونة في مباراة اليوم بالقميص الثالث لأول مرة هذا الموسم بعد الحصول على موافقة من الاتحاد الإسباني باللعب به.

ويحتل برشلونة المركز الثاني برصيد 13 نقطة بفارق 5 نقاط عن ريال مدريد المتصدر.

يذكر أن هيثم حسن صاحب الأصول المصرية يبدأ أساسيا بقميص ريال أوفييدو.

وحقق أوفييدو 3 نقاط فقط في أول 5 جولات من انتصار و4 هزائم ويحتل المركز الـ 18.