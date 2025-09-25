تشكيل برشلونة - كوبارسي يقود الدفاع أمام أوفييدو.. وهيثم حسن أساسي

الخميس، 25 سبتمبر 2025 - 21:32

كتب : FilGoal

برشلونة

عاد باو كوبارسي لقيادة دفاع برشلونة ضد ريال أوفييدو في الجولة السادسة من الدوري الإسباني.

ويبدأ اللقاء في العاشرة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة في ختام الجولة.

ويقود كوبارسي الدفاع بدلا من الدنماركي أندريس كريستنسين.

أخبار متعلقة:
مواعيد مباريات الخميس 25 سبتمبر 2025.. هيثم حسن ضد برشلونة وقمة قطرية وأخرى إماراتية بسبب معايير السلامة.. بلدية برشلونة ترفض إعطاء تصريح للنادي للعب في كامب نو برشلونة يستضيف ريال سوسيداد على ملعب مونتجويك لابورتا: ننتظر ترخيص بلدية برشلونة للعودة إلى كامب نو.. ولامين يستحق الكرة الذهبية

وجاء تشكيل برشلونة

حراسة المرمى: جوان جارسيا

الدفاع: جيرارد مارتين - رونالد أراوخو – باو كوبارسي – إريك جارسيا

الوسط: داني أولمو – بيدري – مارك كاسادو

الهجوم: رافينيا – فيران توريس – ماركوس راشفورد

وعلى مقاعد البدلاء: فوتشينك تشيزني - روبرت ليفاندوفسكي – أندريس كريستنسين – فرينكي دي يونج – مارك بيرنال – جول كوندي – جوفيري تورنتس – روني بردغجي – درو فرنانديز – جويلي فيرنانديز – إدير ألير.

Image

ويظهر برشلونة في مباراة اليوم بالقميص الثالث لأول مرة هذا الموسم بعد الحصول على موافقة من الاتحاد الإسباني باللعب به.

ويحتل برشلونة المركز الثاني برصيد 13 نقطة بفارق 5 نقاط عن ريال مدريد المتصدر.

يذكر أن هيثم حسن صاحب الأصول المصرية يبدأ أساسيا بقميص ريال أوفييدو.

وحقق أوفييدو 3 نقاط فقط في أول 5 جولات من انتصار و4 هزائم ويحتل المركز الـ 18.

برشلونة الدوري الإسباني تشكيل برشلونة
نرشح لكم
محمد يوسف: النتائج السلبية تفتح الباب أمام الاجتهادات.. ومسألة ياسر إبراهيم انتهت استراحة الدوري الإسباني - ريال أوفييدو (1)-(0) برشلونة.. نهاية الشوط الأول بيلد: فليك يعتبر جيراسي الخيار المثالي لبرشلونة مواعيد مباريات الخميس 25 سبتمبر 2025.. هيثم حسن ضد برشلونة وقمة قطرية وأخرى إماراتية هاتريك ألفاريز يقود أتلتيكو مدريد لتخطي رايو فاييكانو "البطل الحقيقي في لحظات النهوض".. جافي يوجه رسالة بعد خضوعه لجراحة الركبة سيبايوس: الدربي يمنحنا حافزا إضافيا.. ولازلنا بحاجة لتحسين بعض التفاصيل فليك: يامال اقترب من العودة.. وريال مدريد يقدم أداء جيدا في الموسم الحالي
أخر الأخبار
محمد يوسف: النتائج السلبية تفتح الباب أمام الاجتهادات.. ومسألة ياسر إبراهيم انتهت 26 دقيقة | الدوري الإسباني
في الجول يكشف موقف مصابي الأهلي قبل مباراة القمة 56 دقيقة | الدوري المصري
استراحة الدوري الإسباني - ريال أوفييدو (1)-(0) برشلونة.. نهاية الشوط الأول 57 دقيقة | الدوري الإسباني
وفاة لاعب أرسنال السابق بعد إصابته في مباراة بالدرجة السابعة الإنجليزية ساعة | الدوري الإنجليزي
"الشرط الجزائي لن يحدد مستقبله".. بايرن ميونيخ يرد على أنباء رحيل هاري كين ساعة | الدوري الإنجليزي
تشكيل برشلونة - كوبارسي يقود الدفاع أمام أوفييدو.. وهيثم حسن أساسي ساعة | الدوري الإسباني
خبر في الجول - ترشح الخطيب ينتظر رأي الأطباء.. وكواليس اجتماعه مع ياسين منصور ساعة | الدوري المصري
سلوت: ليفربول دفع المتبقي من عقد جوتا لعائلته 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 نهاية حفل الكرة الذهبية - عثمان الأفضل وباريس يسيطر على الجوائز وصلاح الرابع 2 إلى الدوحة.. طريق بيراميدز في كأس إنتركونتيننتال بعد التتويج بالقارات الثلاث 3 الكرة الذهبية - الأفضل في مسيرته.. محمد صلاح في المركز الرابع 4 "ما حدث لن يتكرر".. محمد يوسف يوجه رسالة لوكيل إمام عاشور عبر في الجول
/articles/514117/تشكيل-برشلونة-كوبارسي-يقود-الدفاع-أمام-أوفييدو-وهيثم-حسن-أساسي