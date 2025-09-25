رابيو: لاعبو ميلان يتعلمون من أليجري

الخميس، 25 سبتمبر 2025 - 21:13

أدريان رابيو - ميلان

أبدى أدريان رابيو لاعب وسط ميلان الجديد سعادته بالانتقال للروسونيري وأشاد بعقلية ماسميليانو أليجري المدير الفني.

ووصل ميلان لدور الـ 16 من كأس إيطاليا ويحتل المركز الثالث في ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 9 نقاط من 4 مباريات.

وصرّح رابيو عبر موقع ميلان نيوز: "سعيد للغاية بحصولي على مثل هذا الترحيب، من زملائي والطاقم الفني والجمهور، كل شيء إيجابي حتى الآن".

وأضاف "أليجري مدرب قوي والفريق يضم لاعبين ذوي جودة وعلينا مواصلة العمل، أستطيع رؤية الفريق شغوف من أجل العمل، فريق شاب وموهوب وعناصر الخبرة يمكنها المساعدة".

وأكمل "أعرف الطاقم الفني جيدا وأعلم مدى قوتهم، أعتقد أن اللاعبين سيتعلمون من ذلك وهو ما نراه داخل الملعب، لدي الرغبة في الفوز والخروج بشباك نظيفة لكنني لن أفعل ذلك بمفردي".

MILAN, ITALY - SEPTEMBER 14: Adrien Rabiot of AC Milan hugs teammate Christopher Nkunku during the Serie A match between AC Milan and Bologna FC 1909 at Giuseppe Meazza Stadium on September 14, 2025 in Milan, Italy. (Photo by Marco Luzzani/Getty Images)

وواصل "أنا سعيد للغاية وأعتقد أن هذا يظهر في الأداء، أريد تقديم أفضل ما لدي وجعل الجماهير سعيدة".

وعن لقاء نابولي المقبل: "لا أستطيع قول إن تلك المباراة اختبار لتحقيق لقب الدوري، لا زال الطريق طويلا وسنختبر أنفسنا وسنرى أين سنصل، مباراة يوفنتوس ستكون عكس البقية لكنني الآن لاعبا لميلان وأريد الفوز بكل مباراة".

ويستعد ميلان لمواجهتي نابولي ثم يوفنتوس في الجولتين الخامسة والسادسة من الدوري الإيطالي.

وانضم رابيو قادما من مارسيليا في اليوم الأخير من سوق الانتقالات الصيفية الأخيرة.

