أتشيربي يكشف سبب صناعة ثقب في حذائه

كشف فرانشيسكو أتشيربي مدافع إنتر الإيطالي سبب خسارة فريقه لنهائي دوري أبطال أوروبا ضد باريس سان جيرمان، وسبب إحداث ثقب في حذائه.

وخسر إنتر نهائي أبطال أوروبا بنتيجة 5-0 أمام باريس سان جيرمان الذي توج باللقب لأول مرة في تاريخه.

وقال المدافع لشبكة سكاي إيطاليا: "بعد المباراة نظرنا لبعضنا البعض ولم نكن غاضبين لأن الأمر انتهى في اللحظة التي بدأت المباراة فيها".

وأضاف "رأيت إرهاق ذهني، اعتدنا على الطاقة الذهنية طيلة المشوار، بعد الفوز على بايرن ميونيخ وبرشلونة وشعرنا بإمكانية تحقيقنا للقب، العديد رشحنا للفوز باللقب وهذا ما وضع علينا ضغطا".

وأكمل "وصلنا إلى نهاية الموسم ونحن منهكون، فيما كان تحضّر باريس سان جيرمان للمباراة جيدا، لعبوا مباراة مثالية ولم نستطع فعل شيء، عندما تأخرنا بنتيجة 2-0 إذا كنا سجلنا هدفا ربما كانت الأمور ستتغير، لكن لم نكن في حالتنا بتلك الليلة وخسرنا بطريقة مستحقة".

وعن حذائه الذي سجل به هدفه في شباك برشلونة في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا قال: "صنعت ثقبا في حذائي لأنني أصبت بكدمة في أصبع قدمي، وفعلت لذلك لمنح أصبعي مساحة إضافية لأن الأمر كان مؤلما، وبدأت فعل ذلك من نوفمبر الماضي".

وأتم "أشعر دائما بألم من الأحذية وإذا كانت غير مريحة فمن المهم أن أبحث عما يشعرني بالراحة، وأنا من الجيل القديم، ألعب في أي وقت وتحت أي ظروف".

المدافع صاحب الـ 37 عاما خسر نهائي دوري أبطال أوروبا مرتين الأولى في 2023 ضد مانشستر سيتي و2025 ضد باريس سان جيرمان.

وكان إنتر قد أقصى برشلونة وبايرن ميونيخ ومن قبلهم فينيورد من دوري الأبطال الموسم الماضي.