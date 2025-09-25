فيفا يكشف عن تمائم كأس العالم 2026

كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عن تمائم كأس العالم 2026 المقرر في الولايات المتحدة الأمريكية، والمكسيك، وكندا.

وحسب بيان فيفا، بإن تميمة كندا "مابل" وتميمة المكسيك "زايو"، وتميمة أمريكا "كلاتش" تم تطويرهم بعناية فائقة ليعكسوا ثقافة وحياة كل بلد

وسيمثل تميمية الولايات المتحدة الأمريكية الفهد Clutch

فيما يستمثل النسر Zayu تميمة المكسيك.

وتمثل تميمة كندا حيوان الموظ Maple.

وقال جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا": "تمتلئ التمائم الثلاث بالبهجة والطاقة، وتُعد جوهر الأجواء الترفيهية المذهلة التي نخلقها لهذه البطولة التي ستُغير قواعد اللعبة، وتُشعل الاحتفالات في جميع أنحاء أمريكا الشمالية والعالم."

وأكمل إنفانتينو "أستطيع أن أتخيلها الآن على قمصان الأطفال، وهم يُحيون أساطير كرة القدم"

وأشار رئيس الاتحاد الدولي إلى أن التمائم الثلاث مابل، وزايو، وكلاتش سيكونون متاحون في لعبة FIFA Heroes الجديدة والتي ستنطلق العام المقبل، تحت مظلة EFIFA والتي تهدف لجعل كرة القدم الرقمية في متناول مزيد من المشجعين".

ووفقا لبيان فيفا، فإن اللعبة الجديدة ستتكون من 5 لاعبين، ويمكن للاعبين تكوين فرق مليئة بالعديد من تمائم كأس العالم الماضية والحالية، وشخصياتهم الخيالية المفضلة من البرامج والأفلام الشهيرة.

وكشف عن انطلاق اللعبة في عام 2026 على أنظمة أندرويد، وIOS، وبلاي ستيشن، وإكس بوكس.

وتقام بطولة كأس العالم خلال الفترة من 11 يونيو حتى 19 يوليو بمشاركة 48 فريقا لأول مرة في التاريخ.