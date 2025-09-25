دوري المحترفين - أبو قير يتصدر وتعادل المنصورة.. والقناة يكتسح بترول أسيوط

الخميس، 25 سبتمبر 2025 - 19:07

كتب : رضا السنباطي

أبو قير للأسمدة

أقيمت اليوم الخميس، 5 مباريات في الجولة السادسة لدوري المحترفين.

وتعادل أبو قير للأسمدة أمام السكة الحديد مودرن بهدفين لكل فريق.

سجل هدفي أبو قير عمر إبراهيم، ومحمود عبده، فيما سجل هدفي السكة محمود الحلواني.

وواصل أبو قير تصدره للمسابقة بـ 14 نقطة، فيما يتواجد السكة الحديد مودرن في المركز الـ17 وقبل الأخير برصيد 17 نقطة.

وفي مباراة أخرى ضمن الجولة ذاتها اكتسح القناة مضيفه بترول أسيوط برباعية نظيفة.

سجل رباعية القناة مؤمن مهدي، ومودي شلاطة، وحازم أبو سنة، ومروان شاهين.

رصيد القناة ارتفع إلى 12 نقطة في المركز الثاني، وبقي بترول أسيوط سابعا بـ9 نقاط.

كما حقق وي فوزًا على حساب ديروط بهدفين نظيفين سجلهما أوكي، وعاشور شيكا.

ورفع وي رصيده إلى 7 نقاط في المركز التاسع، وبقي ديروط في المركز الـ14 برصيد 5 نقاط.

وانتهت مواجهتي بلدية المحلة أمام الإنتاج الحربي، والمنصورة أمام الداخلية بالنتيجة ذاتها التعادل 1-1.

سجل للبلدية جوشوا، فيما سجل التعادل للإنتاج محمد الفيومي.

وظل بلدية المحلة في المركز الأخير برصيد 3 نقاط، فيما رفع الإنتاج الحربي رصيده لـ10 نقاط في المركز الخامس.

أما في مباراة المنصورة والداخلية، فتقدم للداخلية كالوشا، قبل أن يسجل مصطفى جميل التعادل للمنصورة من ضربة جزاء.

وتعرض مسعد عوض حارس الداخلية للإصابة قبل بداية المباراة ليحل أحمد السعدني بدلاً منه.

تقام في السادسة والنصف مباراة راية مع مالية كفر الزيات

وتختتم غدا الجمعة مباريات الجولة بمواجهة الترسانة مع أسوان، ولافيينا أمام بروكسي، وطنطا في مواجهة مسار.

وارتفع رصيد الداخلية إلى 10 نقاط في المركز الرابع ورصيد المنصورة إلى 8 نقاط في المركز الثامن.

