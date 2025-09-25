ربيعة يخرج مصابا في فوز العين أمام شباب الأهلي بالدوري الإماراتي

خرج رامي ربيعة مصابا خلال مواجهة العين أمام شباب الأهلي دبي في الجولة الخامسة من الدوري الإماراتي، والتي أقيمت على استاد آل راشد.

وشارك ربيعة 43 دقيقة قبل أن يتعرض للإصابة ويخرج ليحل مارسيل راتنيك بدلا منه.

وانتهت المباراة بفوز العين بهدف نظيف سجله أليخاندرو روميرو كاكو في الدقيقة 71.

ويحتل العين صدارة ترتيب الدوري الإماراتي برصيد 13 نقطة من 5 مباريات، مبتعدا عن أقرب ملاحقيه الوحدة بـ11 نقطة.

فيما يتواجد الجزيرة الذي يلعب محمد النني، وإبراهيم عادل ضمن صفوفه في المركز الخامس برصيد 7 نقاط.

وانضم ربيعة لصفوف العين بعد نهاية عقده مع الأهلي، ليبدأ مشاركاته مع الفريق الإماراتي بكأس العالم للأندية.

ويعد ربيعة أحد العناصر الأساسية في دفاع المنتخب الوطني تحت قيادة حسام حسن المدير الفني.

ولعب ربيعة منذ انضمامه للعين 3 مباريات في الدوري الإماراتي، ومباراة في الكأس، بالإضافة لـ3 مباريات في كأس العالم للأندية.