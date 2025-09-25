ربيعة يخرج مصابا في فوز العين أمام شباب الأهلي بالدوري الإماراتي

الخميس، 25 سبتمبر 2025 - 18:50

كتب : FilGoal

العين الإماراتي

خرج رامي ربيعة مصابا خلال مواجهة العين أمام شباب الأهلي دبي في الجولة الخامسة من الدوري الإماراتي، والتي أقيمت على استاد آل راشد.

وشارك ربيعة 43 دقيقة قبل أن يتعرض للإصابة ويخرج ليحل مارسيل راتنيك بدلا منه.

وانتهت المباراة بفوز العين بهدف نظيف سجله أليخاندرو روميرو كاكو في الدقيقة 71.

أخبار متعلقة:
بمشاركة رامي ربيعة.. العين يهزم خورفكان وينقض على الصدارة بمشاركة رامي ربيعة.. العين يفتتح كأس العالم للأندية بالخسارة من يوفنتوس بخماسية كما انفرد في الجول.. العين يعلن ضم رامي ربيعة

ويحتل العين صدارة ترتيب الدوري الإماراتي برصيد 13 نقطة من 5 مباريات، مبتعدا عن أقرب ملاحقيه الوحدة بـ11 نقطة.

فيما يتواجد الجزيرة الذي يلعب محمد النني، وإبراهيم عادل ضمن صفوفه في المركز الخامس برصيد 7 نقاط.

وانضم ربيعة لصفوف العين بعد نهاية عقده مع الأهلي، ليبدأ مشاركاته مع الفريق الإماراتي بكأس العالم للأندية.

ويعد ربيعة أحد العناصر الأساسية في دفاع المنتخب الوطني تحت قيادة حسام حسن المدير الفني.

ولعب ربيعة منذ انضمامه للعين 3 مباريات في الدوري الإماراتي، ومباراة في الكأس، بالإضافة لـ3 مباريات في كأس العالم للأندية.

رامي ربيعة العين الإماراتي
نرشح لكم
تجربة ليبية جديدة.. أحمد ياسر ينضم إلى دارنس مدرب الجزيرة: خروج النني فرض علينا بعض التغييرات ضد الوحدة "غيابه عن المتبقي بالموسم العادي".. كولومبوس كرو يعلن إصابة وسام أبو علي بشرخ في الكاحل إصابة النني ومشاركة إبراهيم عادل في خسارة الجزيرة أمام الوحدة بالدوري الإماراتي ربيعة: انسجامنا لم يكن الأفضل في بداية الدوري.. والعين لن يتأثر بالغيابات الكرة الذهبية - الأفضل في مسيرته.. محمد صلاح في المركز الرابع الكأس: الكويت يفسخ تعاقده مع سام مرسي بالتراضي طريقة التصويت ومعايير اختيار الأفضل في العالم.. من يتوج بالكرة الذهبية؟
أخر الأخبار
وفاة لاعب أرسنال السابق بعد إصابته في مباراة بالدرجة السابعة الإنجليزية 5 دقيقة | الدوري الإنجليزي
"الشرط الجزائي لن يحدد مستقبله".. بايرن ميونيخ يرد على أنباء رحيل هاري كين 38 دقيقة | الدوري الإنجليزي
تشكيل برشلونة - كوبارسي يقود الدفاع أمام أوفييدو.. وهيثم حسن أساسي 41 دقيقة | الدوري الإسباني
خبر في الجول - ترشح الخطيب ينتظر رأي الأطباء.. وكواليس اجتماعه مع ياسين منصور 46 دقيقة | الدوري المصري
سلوت: ليفربول دفع المتبقي من عقد جوتا لعائلته 55 دقيقة | الدوري الإنجليزي
رابيو: لاعبو ميلان يتعلمون من أليجري 59 دقيقة | الكرة الأوروبية
أتشيربي يكشف سبب صناعة ثقب في حذائه ساعة | دوري أبطال أوروبا
المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام يتلقى شكوى من الخطيب ضد مدحت شلبي 2 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 نهاية حفل الكرة الذهبية - عثمان الأفضل وباريس يسيطر على الجوائز وصلاح الرابع 2 إلى الدوحة.. طريق بيراميدز في كأس إنتركونتيننتال بعد التتويج بالقارات الثلاث 3 الكرة الذهبية - الأفضل في مسيرته.. محمد صلاح في المركز الرابع 4 "ما حدث لن يتكرر".. محمد يوسف يوجه رسالة لوكيل إمام عاشور عبر في الجول
/articles/514109/ربيعة-يخرج-مصابا-في-فوز-العين-أمام-شباب-الأهلي-بالدوري-الإماراتي