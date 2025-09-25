بلان يعلن عودة كريم بنزيمة أمام النصر

الخميس، 25 سبتمبر 2025 - 18:26

كتب : FilGoal

كريم بنزيمة - اتحاد جدة

أعلن الفرنسي لوران بلان المدير الفني لاتحاد جدة السعودي، مشاركة كريم بنزيمة أمام النصر.

ويستعد الاتحاد لمواجهة النصر يوم الجمعة، في الجولة الرابعة من الدوري السعودي على ملعب الإنماء في مدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة.

وأوضح بلان في المؤتمر الصحفي قبل المباراة: "كريم بنزيمة سيتواجد أمام النصر، ونستعد بتركيز للمباراة، ومران اليوم هو الأهم لمشاركة جميع اللاعبين".

وأكمل المدرب الفرنسي "بداية الموسم كانت متوسط بالنسبة لنا بسبب المصابين، والفريق سيتحسن في المستقبل مع اكتمال الصفوف".

ويتنافس الاتحاد والنصر على صدارة الدوري، ولكل منهما 9 نقاط من 3 انتصارات.

وعن منافسه النصر، قال مدرب الاتحاد "المدرب جيسوس ليس غريبًا على دوري روشن، ونعرف بعضنا البعض جيدا".

وغاب بنزيمة عن مباراة اتحاد جدة ضد الفتح بالدوري السعودي وحسمها النمور 4-2.

كما غاب عن مباراة الوحدة الإماراتي بدوري أبطال آسيا للنخبة والتي خسرها اتحاد جدة 2-1.

وكان بنزيمة قد افتتح الموسم الحالي من الدوري السعودي بتسجيل 3أهداف (هاتريك) في مرمى الأخدود حين فاز الاتحاد 5-2.

وتغلب اتحاد جدة على كل من الأخدود والفتح والنجمة على الترتيب.

بينما النصر تغلب على التعاون والخلود والرياض.

