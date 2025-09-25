وكيل سافيتش: 5 أندية أوروبية كبرى ترغب في ضم لاعب وسط الهلال

الخميس، 25 سبتمبر 2025 - 17:55

كتب : FilGoal

سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش - الهلال

كشف أوروس يانكوفيتش، وكيل الصربي سيرجي سافيتش لاعب وسط الهلال السعودي، عن تلقيه عدد من العروض للرحيل عن الزعيم.

وأوضح وكيل سافيتش في تصريحات نقلتها صحيفة الرياضية السعودية: "هناك 5 أندية أوروبية كبرى مهتمة بضم اللاعب".

وأشار إلى موقفه من تلك العروض "نركز فقط على الهلال في الوقت الجاري للفوز بكل الألقاب الممكنة".

أخبار متعلقة:
سبورت ميدياسيت: يوفنتوس يستهدف ضم سافيتش بعد نهاية تعاقده مع الهلال سافيتش: الفوز على مانشستر سيتي إثبات لكل من يعتقد أننا نلعب في دوري ضعيف عودة سافيتش لتدريبات الهلال قبل لقاء النصر

وأكمل "لن أفصح عن أسماء الأندية الخمسة التي ترغب في التعاقد مع سافيتش لأن أولويتنا هي الهلال".

وأضاف "نحتاج إلى خوض موسم ثالث في الدوري السعودي بعد كأس العالم للأندية، ونحن نحترم الهلال ولدينا علاقة ممتازة مع المسؤولين".

وردا على تقديم الهلال عرض لتجديد عقد سافيتش، قال "لا أستطيع الإجابة على هذا السؤال".

وكان موقع سبورت ميدياسيت الإيطالي، كشف عن رغبة يوفنتوس في ضم سافيتش سواء في يناير أو مع نهاية عقده.

ولا يزال سافيتش صاحب الـ 30 عاما يخطط للعودة إلى أوروبا من جديد بعد ثلاث سنوات في السعودية.

ويعتبر سافيتش من العناصر الرئيسية في تشكيل الهلال خلال الموسمين الماضيين.

وكان الهلال قد حصد 5 نقاط في أول ثلاث جولات بالدوري السعودي من انتصار وتعادلين.

الدولي الصربي صاحب الـ30 عاما لعب لأندية جينك البلجيكي، ولاتسيو الإيطالي قبل الانضمام إلى الهلال في صيف 2023.

وينتهي تعاقد سافيتش مع الهلال في يونيو 2026.

وتوج سافيتش مع الهلال بلقب الدوري السعودي، وكأس خادم الحرمين، بالإضافة إلى لقبين للسوبر.

كما حقق مع لاتسيو لقب كأس إيطاليا، ولقبين للسوبر.

كما فاز بلقب أوروبا مع منتخب صربيا تحت 19 سنة، وجائزة أفضل لاعب في كأس العالم للشباب تحت 20 سنة عام 2015.

الدوري السعودي سافيتش الهلال
نرشح لكم
بلان يعلن عودة كريم بنزيمة أمام النصر اتحاد جدة يصطدم بمواجهة النصر في ثمن نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين سالم الدوسري على رأس 3 مرشحين لأفضل لاعب في آسيا صحيفة اليوم: الشنقيطي يقترب من الغياب عن مواجهة النصر صحيفة اليوم: الهلال لا يمانع عودة سعود عبد الحميد في يناير لكن بشرط الرياضية: بروزوفيتش يرغب في الاستمرار مع النصر الرياضية: بنزيمة يحصل على الضوء الأخضر لقيادة اتحاد جدة أمام النصر كأس خادم الحرمين - القادسية آخر المتأهلين لدور الـ16.. موعد والقناة الناقلة لقرعة ثمن النهائي
أخر الأخبار
دوري المحترفين - أبو قير يتصدر وتعادل المنصورة.. والقناة يكتسح بترول أسيوط 19 دقيقة | القسم الثاني
ربيعة يخرج مصابا في فوز العين أمام شباب الأهلي بالدوري الإماراتي 36 دقيقة | المحترفون
بلان يعلن عودة كريم بنزيمة أمام النصر ساعة | سعودي في الجول
ليفربول يحتفظ بجوهرته.. نجوموها يوقع أول عقد احترافي في مسيرته ساعة | الدوري الإنجليزي
وكيل سافيتش: 5 أندية أوروبية كبرى ترغب في ضم لاعب وسط الهلال ساعة | سعودي في الجول
اتحاد جدة يصطدم بمواجهة النصر في ثمن نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين 2 ساعة | سعودي في الجول
سكاي: إدارة ترامب تعمل على منع معاقبة منتخب إسرائيل 2 ساعة | أمريكا
تايمز: أعضاء يويفا يؤيدون تعليق مشاركة إسرائيل في المسابقات الأوروبية 3 ساعة | الوطن العربي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 نهاية حفل الكرة الذهبية - عثمان الأفضل وباريس يسيطر على الجوائز وصلاح الرابع 2 إلى الدوحة.. طريق بيراميدز في كأس إنتركونتيننتال بعد التتويج بالقارات الثلاث 3 الكرة الذهبية - الأفضل في مسيرته.. محمد صلاح في المركز الرابع 4 "ما حدث لن يتكرر".. محمد يوسف يوجه رسالة لوكيل إمام عاشور عبر في الجول
/articles/514106/وكيل-سافيتش-5-أندية-أوروبية-كبرى-ترغب-في-ضم-لاعب-وسط-الهلال