وكيل سافيتش: 5 أندية أوروبية كبرى ترغب في ضم لاعب وسط الهلال

كشف أوروس يانكوفيتش، وكيل الصربي سيرجي سافيتش لاعب وسط الهلال السعودي، عن تلقيه عدد من العروض للرحيل عن الزعيم.

وأوضح وكيل سافيتش في تصريحات نقلتها صحيفة الرياضية السعودية: "هناك 5 أندية أوروبية كبرى مهتمة بضم اللاعب".

وأشار إلى موقفه من تلك العروض "نركز فقط على الهلال في الوقت الجاري للفوز بكل الألقاب الممكنة".

وأكمل "لن أفصح عن أسماء الأندية الخمسة التي ترغب في التعاقد مع سافيتش لأن أولويتنا هي الهلال".

وأضاف "نحتاج إلى خوض موسم ثالث في الدوري السعودي بعد كأس العالم للأندية، ونحن نحترم الهلال ولدينا علاقة ممتازة مع المسؤولين".

وردا على تقديم الهلال عرض لتجديد عقد سافيتش، قال "لا أستطيع الإجابة على هذا السؤال".

وكان موقع سبورت ميدياسيت الإيطالي، كشف عن رغبة يوفنتوس في ضم سافيتش سواء في يناير أو مع نهاية عقده.

ولا يزال سافيتش صاحب الـ 30 عاما يخطط للعودة إلى أوروبا من جديد بعد ثلاث سنوات في السعودية.

ويعتبر سافيتش من العناصر الرئيسية في تشكيل الهلال خلال الموسمين الماضيين.

وكان الهلال قد حصد 5 نقاط في أول ثلاث جولات بالدوري السعودي من انتصار وتعادلين.

الدولي الصربي صاحب الـ30 عاما لعب لأندية جينك البلجيكي، ولاتسيو الإيطالي قبل الانضمام إلى الهلال في صيف 2023.

وينتهي تعاقد سافيتش مع الهلال في يونيو 2026.

وتوج سافيتش مع الهلال بلقب الدوري السعودي، وكأس خادم الحرمين، بالإضافة إلى لقبين للسوبر.

كما حقق مع لاتسيو لقب كأس إيطاليا، ولقبين للسوبر.

كما فاز بلقب أوروبا مع منتخب صربيا تحت 19 سنة، وجائزة أفضل لاعب في كأس العالم للشباب تحت 20 سنة عام 2015.