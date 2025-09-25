اتحاد جدة يصطدم بمواجهة النصر في ثمن نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين

الخميس، 25 سبتمبر 2025 - 16:40

كتب : FilGoal

كأس خادم الحرمين الشريفين

أسفرت قرعة كأس خادم الحرمين الشريفين عن مواجهة نارية مرتقبة في ثمن النهائي.

ويواجه النصر فريق اتحاد جدة في مباراة نارية ضمن منافسات ثمن النهائي.

وتقام المباريات خلال الفترة من 27 إلى 28 أكتوبر المقبل.

وكشف الاتحاد السعودي لكرة القدم عن تحديد الأوقات والملاعب لاحقا.

وجاءت مواجهات ثمن النهائي كالآتي:

الخلود × النجمة

الباطن × أهلي جدة

القادسية × الحزم

الخليج × التعاون

الفتح × الرياض

النصر × اتحاد جدة

الأخدود × الهلال

الشباب × الزلفي

وكان اتحاد جدة قد توج بلقب النسخة الماضية من البطولة.

كأس خادم الحرمين الشريفين اتحاد جدة النصر
