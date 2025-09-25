تايمز: أعضاء يويفا يؤيدون تعليق مشاركة إسرائيل في المسابقات الأوروبية

يؤيد أعضاء اللجنة التنفيذية في الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يويفا تعليق مشاركة منتخب إسرائيل في المسابقات الأوروبية.

ويواجه يويفا ضغط شديد لتعليق مشاركة إسرائيل بسبب الهجوم الغاشم على غزة.

وبحسب صحيفة تايمز، فإن غالبية أعضاء اللجنة التنفيذية في يويفا يؤيدون تعليق مشاركة إسرائيل في المسابقات الأوروبية قبل اجتماع مقرر له الأسبوع المقبل.

وأوضحت الصحيفة ذاتها أن مثل هذا الحظر إذا تم، قد يعطل مشاركة إسرائيل في تصفيات كأس العالم حتى لو لم يتخذ فيفا نفس الإجراء.

وكان فيفا قد فتح العام الماضي تحقيقا في مزاعم التمييز التي أثارتها رابطة كرة القدم الفلسطينية ضد الاتحاد الإسرائيلي لكرة القدم.

كما يجري تحقيق آخر حول ما إذا كانت مشاركة أندية من مستوطنات إسرائيلية في الضفة الغربية ضمن المسابقات الإسرائيلية تشكل خرقًا للوائح فيفا.

يذكر أن الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم قد أعلن وفاة إسماعيل أبو دان لاعب نادي التفاح أثناء انتظاره للحصول على المساعدات الإنسانية في غزة.

وقال الاتحاد الفلسطيني في بيان:

"ارتقاء إسماعيل أبو دان، لاعب نادي التفاح، أثناء انتظاره للحصول على المساعدات الإنسانية في غزة".

"سبق للشهيد أن لعب لأندية الجلاء والشاطئ والصداقة والزيتون وأهلي النصيرات وخدمات النصيرات".

وتمر مدينة غزة بظروف صعبة من نقص الغذاء والمياة بسبب العدوان الغاشم خلال الفترة الحالية.