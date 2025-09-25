بسبب السوبر المصري.. تقديم موعد مباراتي الزمالك وبيراميدز في الدوري

الخميس، 25 سبتمبر 2025 - 15:51

كتب : FilGoal

فريق الزمالك

قررت رابطة الأندية المصرية تقديم موعد مباراتي الزمالك وبيراميدز في الدوري بسبب السوبر المصري.

وكان FilGoal.com قد كشف في وقت سابق عن استقرار الاتحاد المصري على إقامة السوبر في الإمارات خلال الفترة من 6 إلى 9 نوفمبر المقبل بمشاركة فرق الأهلي والزمالك وبيراميدز وسيراميكا كليوباترا.

وكشفت صحيفة الإمارات اليوم أن الموعد المبدئي هو إقامة السوبر خلال الفترة من 6 إلى 9 نوفمبر المقبل بالإمارات، لكن يتبقى تعديل موعد مباراتي الزمالك وبيراميدز في الدوري.

أخبار متعلقة:
خبر في الجول - بسبب استاد القاهرة.. هيئة قناة السويس يستضيف مواجهة الزمالك ضد غزل المحلة الدوري المصري - الزمالك ينفرد بصدارة الترتيب رغم التعثر.. وصعود دجلة وإنبي عقب الجولة الثامنة بوطيب: تجربتي مع الزمالك كانت ناقصة.. ولن أبوح بكل ما حدث خدمة في الجول - احجز تذاكر مباراة قمة الأهلي والزمالك

وقررت رابطة الأندية بشكل رسمي تعديل موعد مواجهتين في مسابقة الدوري، إذ يواجه الزمالك فريق طلائع الجيش بينما بيراميدز يلعب ضد الاتحاد السكندري.

وتقام المباراة يوم 2 نوفمبر المقبل بدلا من يوم 3 بنفس الشهر.

وأوضح التقرير أن إجمالي مكافآت البطولة سيبلغ 600 ألف دولار، ولم يستقر الاتحاد المصري على كيفية توزيعها.

وكشف التقرير إقامة نصف النهائي على استاد هزاع بن زايد في مدينة العين بينما المباراة النهائية على ملعب محمد بن زايد في العاصمة أبوظبي.

ويستضيف استاد آل نهيان مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.

وكان الأهلي قد توج بلقب النسخة الأخيرة من السوبر المصري والذي أقيم في الإمارات.

وحصد الأهلي اللقب وقتها بعد التغلب على الزمالك بركلات الترجيح.

وبذلك تختتم منافسات النسخة المقبلة من السوبر المصري قبل يوم من توقف شهر نوفمبر.

ويخوض منتخب مصر وديتين في نوفمبر المقبل خلال الفترة من 10 إلى 18 نوفمبر ضمن الاستعدادات لخوض أمم إفريقيا.

وحسم الأهلي لقب السوبر المصري 15 مرة ليصبح الأكثر تتويجا بلقب البطولة.

بينما يأتي الزمالك في المركز الثاني برصيد 4 ألقاب.

الدوري المصري الزمالك بيراميدز
نرشح لكم
خبر في الجول - بسبب استاد القاهرة.. هيئة قناة السويس يستضيف مواجهة الزمالك ضد غزل المحلة خبر في الجول - شحاتة يقترب من الغياب عن مواجهة القمة.. وفحص طبي لحسم موقف نبيل عماد الأهلي ينشر صورة حصول الخطيب على تأشيرة الولايات المتحدة الأمريكية قبل كأس العالم الأهلي يتقدم ببلاغ للنائب العام وشكوى للمجلس الأعلى للإعلام ضد الإعلامي مدحت شلبي خبر في الجول - الخطيب يكلف محمد عثمان برفع دعوى قضائية ضد الإعلامي مدحت شلبي تقرير برتغالي: 200 ألف يورو تفصل الأهلي عن برونو لاج الدوري المصري - دغموم الأكثر مساهمة وفاركو والمقاولون دون انتصار بأبرز الأرقام بعد الجولة الثامنة كامل أبو علي: لم نفاوض السعيد وأتواصل مع الخطيب مباشرة لضم لاعبين.. وكيف أنافس بيراميدز؟
أخر الأخبار
ربيعة يخرج مصابا في فوز العين أمام شباب الأهلي بالدوري الإماراتي 43 ثاتيه | المحترفون
بلان يعلن عودة كريم بنزيمة أمام النصر 24 دقيقة | سعودي في الجول
ليفربول يحتفظ بجوهرته.. نجوموها يوقع أول عقد احترافي في مسيرته 40 دقيقة | الدوري الإنجليزي
وكيل سافيتش: 5 أندية أوروبية كبرى ترغب في ضم لاعب وسط الهلال 55 دقيقة | سعودي في الجول
اتحاد جدة يصطدم بمواجهة النصر في ثمن نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين 2 ساعة | سعودي في الجول
سكاي: إدارة ترامب تعمل على منع معاقبة منتخب إسرائيل 2 ساعة | أمريكا
تايمز: أعضاء يويفا يؤيدون تعليق مشاركة إسرائيل في المسابقات الأوروبية 2 ساعة | الوطن العربي
بسبب السوبر المصري.. تقديم موعد مباراتي الزمالك وبيراميدز في الدوري 2 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 نهاية حفل الكرة الذهبية - عثمان الأفضل وباريس يسيطر على الجوائز وصلاح الرابع 2 إلى الدوحة.. طريق بيراميدز في كأس إنتركونتيننتال بعد التتويج بالقارات الثلاث 3 الكرة الذهبية - الأفضل في مسيرته.. محمد صلاح في المركز الرابع 4 "ما حدث لن يتكرر".. محمد يوسف يوجه رسالة لوكيل إمام عاشور عبر في الجول
/articles/514102/بسبب-السوبر-المصري-تقديم-موعد-مباراتي-الزمالك-وبيراميدز-في-الدوري