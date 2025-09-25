بسبب السوبر المصري.. تقديم موعد مباراتي الزمالك وبيراميدز في الدوري

قررت رابطة الأندية المصرية تقديم موعد مباراتي الزمالك وبيراميدز في الدوري بسبب السوبر المصري.

وكان FilGoal.com قد كشف في وقت سابق عن استقرار الاتحاد المصري على إقامة السوبر في الإمارات خلال الفترة من 6 إلى 9 نوفمبر المقبل بمشاركة فرق الأهلي والزمالك وبيراميدز وسيراميكا كليوباترا.

وكشفت صحيفة الإمارات اليوم أن الموعد المبدئي هو إقامة السوبر خلال الفترة من 6 إلى 9 نوفمبر المقبل بالإمارات، لكن يتبقى تعديل موعد مباراتي الزمالك وبيراميدز في الدوري.

وقررت رابطة الأندية بشكل رسمي تعديل موعد مواجهتين في مسابقة الدوري، إذ يواجه الزمالك فريق طلائع الجيش بينما بيراميدز يلعب ضد الاتحاد السكندري.

وتقام المباراة يوم 2 نوفمبر المقبل بدلا من يوم 3 بنفس الشهر.

وأوضح التقرير أن إجمالي مكافآت البطولة سيبلغ 600 ألف دولار، ولم يستقر الاتحاد المصري على كيفية توزيعها.

وكشف التقرير إقامة نصف النهائي على استاد هزاع بن زايد في مدينة العين بينما المباراة النهائية على ملعب محمد بن زايد في العاصمة أبوظبي.

ويستضيف استاد آل نهيان مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.

وكان الأهلي قد توج بلقب النسخة الأخيرة من السوبر المصري والذي أقيم في الإمارات.

وحصد الأهلي اللقب وقتها بعد التغلب على الزمالك بركلات الترجيح.

وبذلك تختتم منافسات النسخة المقبلة من السوبر المصري قبل يوم من توقف شهر نوفمبر.

ويخوض منتخب مصر وديتين في نوفمبر المقبل خلال الفترة من 10 إلى 18 نوفمبر ضمن الاستعدادات لخوض أمم إفريقيا.

وحسم الأهلي لقب السوبر المصري 15 مرة ليصبح الأكثر تتويجا بلقب البطولة.

بينما يأتي الزمالك في المركز الثاني برصيد 4 ألقاب.