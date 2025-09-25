خبر في الجول - بسبب استاد القاهرة.. هيئة قناة السويس يستضيف مواجهة الزمالك ضد غزل المحلة

استقرت رابطة الأندية المصرية على استضافة استاد هيئة قناة السويس بالإسماعيلية مواجهة الزمالك ضد غزل المحلة في الجولة العاشرة.

وكانت رابطة الأندية قد أعلنت غلق استاد القاهرة عقب مباراة القمة المقرر لها يوم 29 سبتمبر الجاري من أجل الإعداد لاستقبال منتخب مصر.

وعلم FilGoal.com أنه قد وقع الاختيار على استاد هيئة قناة السويس لاستضافة مباراة الزمالك أمام غزل المحلة بعد قرار غلق استاد القاهرة عقب مباراة القمة.

ويلتقي المنتخب المصري أمام جيبوتي يوم 8 أكتوبر المقبل، الساعة 5 مساءً بتوقيت المغرب (7 بتوقيت القاهرة)، على ملعب العربي الزاولي في كازابلانكا.

قبل مواجهة غينيا بيساو في ختام التصفيات يوم 12 أكتوبر.

ويحتل المنتخب المصري صدارة المجموعة برصيد 20 نقطة، مبتعدا عن بوركينا فاسو في المركز الثاني برصيد 15 نقطة.

ويلتقي المنتخب المصري في الجولتين الأخيرتين أمام جيبوتي يوم 8 أكتوبر، وغينيا بيساو يوم 13 أكتوبر.

ويحتاج المنتخب المصري إلى نقطتين للتأهل رسميا إلى كأس العالم للمرة الرابعة في التاريخ.

وتأهل الفراعنة لكأس العالم 3 مرات في التاريخ أعوام 1934، و1990 في إيطاليا، و2018 في روسيا.