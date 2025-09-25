سالم الدوسري على رأس 3 مرشحين لأفضل لاعب في آسيا

الخميس، 25 سبتمبر 2025 - 15:32

كتب : FilGoal

سالم الدوسري - أفضل لاعب آسيوي 2022

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم اليوم عن القائمة المرشحين لجوائز الاتحاد الآسيوي 2025.

سالم الدوسري

النادي : الهلال

وتستضيف العاصمة السعودية الرياض حفل جوائز الأفضل في آسيا يوم 16 أكتوبر المقبل.

ويتنافس الثلاثي: الماليزي عارف أيمن هنابي، والقطري أكرم عفيف مع السعودي سالم الدوسري على جائزة أفضل لاعب.

أخبار متعلقة:
عودة سالم الدوسري للمشاركة في تدريبات منتخب السعودية الإصابة تبعد سالم الدوسري عن تدريبات المنتخب السعودي الهلال يعلن عودة سالم الدوسري لتدريباته خارج كأس العالم للأندية.. الهلال يعلن تفاصيل ومدة غياب سالم الدوسري

بينما تتنافس كل من هولي مكنمارا، وانج شوانج وهانا تاكاهاشي على جائزة أفضل لاعبة في آسيا.

الماليزي عارف أيمن، هو أول لاعب ماليزي يترشح لهذه الجائزة بعد موسم مميز 2024/2025، قاد خلاله جوهور دار إلى ثمن نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة، وسجل خمسة أهداف، بجانب تحقيق الثلاثية المحلية.

بينما يسعى أكرم عفيف، نجم منتخب قطر لأن يصبح أول لاعب يحصد الجائزة ثلاث مرات، بعدما ساهم في تتويج السد بلقب الدوري القطري للمرة الـ18، والتأهل إلى ربع نهائي دوري الأبطال، كما لعب دورا بارزا في تأهل منتخب قطر لكأس آسيا 2027.

فيما يطمح سالم الدوسري، نجم الهلال، لتكرار إنجازه في 2022، بعد قيادة فريقه إلى نصف نهائي دوري الأبطال بـ10 أهداف كأفضل هداف، بجانب بلوغ ربع نهائي كأس العالم للأندية.

وسيقام حفل الجوائز يوم 16 أكتوبر الساعة 8 مساء بتوقيت مصر وكذلك السعودية وسيُبث عبر قناة الاتحاد الآسيوي على يوتيوب والمنصات الرقمية.

سالم الدوسري الهلال السعودي
نرشح لكم
الرياضية: بروزوفيتش يرغب في الاستمرار مع النصر مدرب الجزيرة: خروج النني فرض علينا بعض التغييرات ضد الوحدة تقرير: النصر يفقد خدمات تيكسيرا لمدة قد تصل إلى شهر بسبب كأس العالم للشباب تقرير: نواف العقيدي يغيب عن مواجهة النصر ضد اتحاد جدة قائمة بيراميدز - عودة رمضان صبحي ضد أهلي جدة في إنتركونتينينتال بمشاركة إبراهيم عادل والنني.. الجزيرة يكتسح بني ياس برباعية في الدوري الإماراتي بثنائية ثيو وداروين.. الهلال يفتتح مبارياته في دوري أبطال آسيا بالفوز على الدحيل التشكيل – سالم الدوسري يقود هجوم الهلال أمام الدحيل
أخر الأخبار
دوري المحترفين - أبو قير يتصدر وتعادل المنصورة.. والقناة يكتسح بترول أسيوط 19 دقيقة | القسم الثاني
ربيعة يخرج مصابا في فوز العين أمام شباب الأهلي بالدوري الإماراتي 36 دقيقة | المحترفون
بلان يعلن عودة كريم بنزيمة أمام النصر 59 دقيقة | سعودي في الجول
ليفربول يحتفظ بجوهرته.. نجوموها يوقع أول عقد احترافي في مسيرته ساعة | الدوري الإنجليزي
وكيل سافيتش: 5 أندية أوروبية كبرى ترغب في ضم لاعب وسط الهلال ساعة | سعودي في الجول
اتحاد جدة يصطدم بمواجهة النصر في ثمن نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين 2 ساعة | سعودي في الجول
سكاي: إدارة ترامب تعمل على منع معاقبة منتخب إسرائيل 2 ساعة | أمريكا
تايمز: أعضاء يويفا يؤيدون تعليق مشاركة إسرائيل في المسابقات الأوروبية 3 ساعة | الوطن العربي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 نهاية حفل الكرة الذهبية - عثمان الأفضل وباريس يسيطر على الجوائز وصلاح الرابع 2 إلى الدوحة.. طريق بيراميدز في كأس إنتركونتيننتال بعد التتويج بالقارات الثلاث 3 الكرة الذهبية - الأفضل في مسيرته.. محمد صلاح في المركز الرابع 4 "ما حدث لن يتكرر".. محمد يوسف يوجه رسالة لوكيل إمام عاشور عبر في الجول
/articles/514100/سالم-الدوسري-على-رأس-3-مرشحين-لأفضل-لاعب-في-آسيا