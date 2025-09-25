سالم الدوسري على رأس 3 مرشحين لأفضل لاعب في آسيا

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم اليوم عن القائمة المرشحين لجوائز الاتحاد الآسيوي 2025.

سالم الدوسري النادي : الهلال

وتستضيف العاصمة السعودية الرياض حفل جوائز الأفضل في آسيا يوم 16 أكتوبر المقبل.

ويتنافس الثلاثي: الماليزي عارف أيمن هنابي، والقطري أكرم عفيف مع السعودي سالم الدوسري على جائزة أفضل لاعب.

بينما تتنافس كل من هولي مكنمارا، وانج شوانج وهانا تاكاهاشي على جائزة أفضل لاعبة في آسيا.

الماليزي عارف أيمن، هو أول لاعب ماليزي يترشح لهذه الجائزة بعد موسم مميز 2024/2025، قاد خلاله جوهور دار إلى ثمن نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة، وسجل خمسة أهداف، بجانب تحقيق الثلاثية المحلية.

بينما يسعى أكرم عفيف، نجم منتخب قطر لأن يصبح أول لاعب يحصد الجائزة ثلاث مرات، بعدما ساهم في تتويج السد بلقب الدوري القطري للمرة الـ18، والتأهل إلى ربع نهائي دوري الأبطال، كما لعب دورا بارزا في تأهل منتخب قطر لكأس آسيا 2027.

فيما يطمح سالم الدوسري، نجم الهلال، لتكرار إنجازه في 2022، بعد قيادة فريقه إلى نصف نهائي دوري الأبطال بـ10 أهداف كأفضل هداف، بجانب بلوغ ربع نهائي كأس العالم للأندية.

وسيقام حفل الجوائز يوم 16 أكتوبر الساعة 8 مساء بتوقيت مصر وكذلك السعودية وسيُبث عبر قناة الاتحاد الآسيوي على يوتيوب والمنصات الرقمية.