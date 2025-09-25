خبر في الجول - شحاتة يقترب من الغياب عن مواجهة القمة.. وفحص طبي لحسم موقف نبيل عماد

الزمالك - محمد شحاتة

يقترب محمد شحاتة لاعب وسط الزمالك من الغياب عن مباراة القمة أمام الأهلي في الدوري.

ويلعب الأهلي مع الزمالك في الجولة التاسعة من الدوري المصري مساء الإثنين المقبل.

وعلم FilGoal.com أن محمد شحاتة يقترب من الغياب عن مواجهة القمة لعدم التعافي من الإصابة.

واستبعد الجهاز الفني بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا فكرة حصول اللاعب على "مسكنات" من أجل محاولة اللحاق بالمباراة خوفا من تفاقم الإصابة.

وبينما يخضع نبيل عماد لاعب وسط الفريق لفحص طبي غدا الجمعة للاطمئنان على حالته وحسم موقفه.

وكان نبيل عماد قد تعرض للإصابة مع نهاية مواجهة الزمالك أمام الجونة.

وفاز الأهلي على حرس الحدود بثلاثية مقابل هدفين، بينما تعادل الزمالك مع الجونة بهدف لكل فريق.

ويحتل الزمالك المركز الأول بترتيب الدوري المصري برصيد 17 نقطة، ويأتي الأهلي في المركز الخامس برصيد 12 نقطة ويتبقى له مباراة.

وتقام مباراة القمة بين الأهلي والزمالك يوم الإثنين المقبل الموافق 29 سبتمبر، وتنطلق المباراة في تمام الثامنة مساء بتوقيت القاهرة، وتُلعب على استاد القاهرة الدولي.

