بيلد: فليك يعتبر جيراسي الخيار المثالي لبرشلونة

يعتبر الألماني هانز فليك مدرب برشلونة، الغيني سيرهو جيراسي مهاجم بوروسيا دورتموند الخيار المثالي لتدعيم هجوم فريقه.

ويمتد تعاقد جيراسي مع بوروسيا دورتموند حتى صيف 2028.

وبحسب صحيفة بيلد الألمانية، فغن هانز فليك مدرب برشلونة يعتبر الغيني سيرهو جيراسي مهاجم بوروسيا دورتموند خيارا مثاليا لتدعيم هجوم فريقه بالموسم المقبل.

وأوضحت الصحيفة ذاتها أن مهمة برشلونة لن تكون سهلة في ضم جيراسي الذي يقدر دورتموند قيمته بـ 100 مليون يورو.

وينتهي تعاقد روبرت ليفاندوفسكي المهاجم الأساسي لبرشلونة بنهاية الموسم الحالي.

المهاجم البولندي صاحب الـ37 عاما يبدو أنه يخوض الموسم الاخير رفقة البلوجرانا.

في المقابل يقدم جيراسي صاحب الـ29 عاما مستويات رائعة مع دورتموند.

جيراسي انتقل لبروسيا من شتوتجارت مقابل 18 مليون يورو وسجل 34 هدفا بالموسم المنصرم.

وخلال الموسم الحالي سجل سريهو جيراسي 9 أهداف في 11 مباراة.