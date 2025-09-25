صدمة لـ ريال مدريد.. ذا أثليتك: ساليبا قرر تجديد عقده مع أرسنال
الخميس، 25 سبتمبر 2025 - 14:16
كتب : FilGoal
وافق المدافع الفرنسي ويليام ساليبا على تجديد تعاقده مع أرسنال.
ويليام ساليبا
النادي : أرسنال
ويمتد تعاقد ساليبا الحالي مع أرسنال حتى صيف 2027.
وبحسب ذا أثليتك، فإن ويليام ساليبا وافق على تجديد عقده مع أرسنال حتى 2030.
وأوضحت التقارير ذاتها أن ريال مدريد كان أبرز المهتمين بضم المدافع الفرنسي قبل أن يقرر البقاء مع النادي اللندني.
وأشارت التقارير ذاتها إلى أن مفاوضات أرسنال مع ساليبا بشأن تجديد عقدة تكللت بالنجاح.
المدافع الدولي الفرنسي لعب 5 مباريات مع أرسنال هذا الموسم وصنع هدفا.
وبشكل عام لعب ساليبا 139 مباراة بقميص أرسنال وسجل 7 أهداف وصنع 3 آخرين.
نرشح لكم
تايمز: أعضاء يويفا يؤيدون تعليق مشاركة إسرائيل في المسابقات الأوروبية تركي آل الشيخ يكشف حقيقة شراء بريستول سيتي صحيفة اليوم: الهلال لا يمانع عودة سعود عبد الحميد في يناير لكن بشرط ميسي يعتلي صدارة الهدافين بعد قيادة إنتر ميامي بالفوز برباعية أمام نيويورك سيتي مواعيد مباريات الخميس 25 سبتمبر 2025.. هيثم حسن ضد برشلونة وقمة قطرية وأخرى إماراتية هاتريك ألفاريز يقود أتلتيكو مدريد لتخطي رايو فاييكانو ليفربول ضد كريستال بالاس في قرعة ثمن نهائي كأس الرابطة الإنجليزية الدوري الأوروبي - روما يفوز على نيس.. وأنتوني يقود بيتيس لتعادل قاتل أمام نوتينجهام