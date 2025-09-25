صدمة لـ ريال مدريد.. ذا أثليتك: ساليبا قرر تجديد عقده مع أرسنال

الخميس، 25 سبتمبر 2025 - 14:16

كتب : FilGoal

ويليام ساليبا - أرسنال - مانشستر يونايتد

وافق المدافع الفرنسي ويليام ساليبا على تجديد تعاقده مع أرسنال.

ويمتد تعاقد ساليبا الحالي مع أرسنال حتى صيف 2027.

وبحسب ذا أثليتك، فإن ويليام ساليبا وافق على تجديد عقده مع أرسنال حتى 2030.

أخبار متعلقة:
مؤتمر أرتيتا: عودة ساليبا وبن وايت.. واستمرار غياب ساكا وهافيرتز أمام نوتينجهام لتعويض ساليبا.. استدعاء بافار للانضمام لقائمة منتخب فرنسا ساليبا: أتمنى تجديد عقدي مع أرسنال قريبا إن شاء الله آس: هذا ما سيحدد موقف ريال مدريد من ضم ساليبا أو كوناتي

وأوضحت التقارير ذاتها أن ريال مدريد كان أبرز المهتمين بضم المدافع الفرنسي قبل أن يقرر البقاء مع النادي اللندني.

وأشارت التقارير ذاتها إلى أن مفاوضات أرسنال مع ساليبا بشأن تجديد عقدة تكللت بالنجاح.

المدافع الدولي الفرنسي لعب 5 مباريات مع أرسنال هذا الموسم وصنع هدفا.

وبشكل عام لعب ساليبا 139 مباراة بقميص أرسنال وسجل 7 أهداف وصنع 3 آخرين.

ويليام ساليبا أرسنال
نرشح لكم
تايمز: أعضاء يويفا يؤيدون تعليق مشاركة إسرائيل في المسابقات الأوروبية تركي آل الشيخ يكشف حقيقة شراء بريستول سيتي صحيفة اليوم: الهلال لا يمانع عودة سعود عبد الحميد في يناير لكن بشرط ميسي يعتلي صدارة الهدافين بعد قيادة إنتر ميامي بالفوز برباعية أمام نيويورك سيتي مواعيد مباريات الخميس 25 سبتمبر 2025.. هيثم حسن ضد برشلونة وقمة قطرية وأخرى إماراتية هاتريك ألفاريز يقود أتلتيكو مدريد لتخطي رايو فاييكانو ليفربول ضد كريستال بالاس في قرعة ثمن نهائي كأس الرابطة الإنجليزية الدوري الأوروبي - روما يفوز على نيس.. وأنتوني يقود بيتيس لتعادل قاتل أمام نوتينجهام
أخر الأخبار
اتحاد جدة يصطدم بمواجهة النصر في ثمن نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين 9 دقيقة | سعودي في الجول
سكاي: إدارة ترامب تعمل على منع معاقبة منتخب إسرائيل 13 دقيقة | أمريكا
تايمز: أعضاء يويفا يؤيدون تعليق مشاركة إسرائيل في المسابقات الأوروبية 36 دقيقة | الوطن العربي
بسبب السوبر المصري.. تقديم موعد مباراتي الزمالك وبيراميدز في الدوري 57 دقيقة | الدوري المصري
خبر في الجول - بسبب استاد القاهرة.. هيئة قناة السويس يستضيف مواجهة الزمالك ضد غزل المحلة ساعة | الدوري المصري
سالم الدوسري على رأس 3 مرشحين لأفضل لاعب في آسيا ساعة | آسيا
خبر في الجول - شحاتة يقترب من الغياب عن مواجهة القمة.. وفحص طبي لحسم موقف نبيل عماد ساعة | الدوري المصري
بيلد: فليك يعتبر جيراسي الخيار المثالي لبرشلونة ساعة | الدوري الإسباني
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 نهاية حفل الكرة الذهبية - عثمان الأفضل وباريس يسيطر على الجوائز وصلاح الرابع 2 إلى الدوحة.. طريق بيراميدز في كأس إنتركونتيننتال بعد التتويج بالقارات الثلاث 3 الكرة الذهبية - الأفضل في مسيرته.. محمد صلاح في المركز الرابع 4 "ما حدث لن يتكرر".. محمد يوسف يوجه رسالة لوكيل إمام عاشور عبر في الجول
/articles/514096/صدمة-لـ-ريال-مدريد-ذا-أثليتك-ساليبا-قرر-تجديد-عقده-مع-أرسنال