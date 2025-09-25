صدمة لـ ريال مدريد.. ذا أثليتك: ساليبا قرر تجديد عقده مع أرسنال

وافق المدافع الفرنسي ويليام ساليبا على تجديد تعاقده مع أرسنال.

ويمتد تعاقد ساليبا الحالي مع أرسنال حتى صيف 2027.

وبحسب ذا أثليتك، فإن ويليام ساليبا وافق على تجديد عقده مع أرسنال حتى 2030.

وأوضحت التقارير ذاتها أن ريال مدريد كان أبرز المهتمين بضم المدافع الفرنسي قبل أن يقرر البقاء مع النادي اللندني.

وأشارت التقارير ذاتها إلى أن مفاوضات أرسنال مع ساليبا بشأن تجديد عقدة تكللت بالنجاح.

المدافع الدولي الفرنسي لعب 5 مباريات مع أرسنال هذا الموسم وصنع هدفا.

وبشكل عام لعب ساليبا 139 مباراة بقميص أرسنال وسجل 7 أهداف وصنع 3 آخرين.