الأهلي ينشر صورة حصول الخطيب على تأشيرة الولايات المتحدة الأمريكية قبل كأس العالم

نشر جمال جبر مدير المركز الإعلامي بالنادي الأهلي صورة التأشيرة الخاصة بمحمود الخطيب رئيس النادي بدخول الولايات المتحدة الأمريكية.

ويأتي ذلك على خلفية تصريحات مدحت شلبي عبر برنامجه على قناة إم بي سي مصر 2.

وكان الإعلامي مدحت شلبي قد صرح عبر برنامجه بفشل محمود الخطيب في استخراج تأشيرة الدخول إلى الولايات المتحدة الأمريكية خلال كأس العالم للأندية، لكن رئيس الأهلي برر ذلك بسبب مرضه.

ونشر جمال جبر صورة عبر صفحته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماع بتأشيرة الخطيب الخاصة بدخول أمريكا.

ووفقا للصورة حصل الخطيب على التأشيرة بداية من أبريل 2025 وحتى أبريل 2030.

وقررت إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب تكليف محمد عثمان المستشار القانوني للأهلي باتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد الإعلامي مدحت شلبي.

كما تقدم الأهلي بشكوى للمجلس الأعلى للإعلام بسبب ما جاء على لسانه بشأن محمود الخطيب رئيس النادي من كلام ينافي الحقيقة وفقا لبيان النادي.

وجاء بيان الأهلي كالآتي:

"قررت إدارة النادي تكليف محمد عثمان، المستشار القانوني للأهلي باتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد مدحت شلبي، وما جاء على لسانه بشأن محمود الخطيب رئيس النادي، من كلام ينافي الحقيقة في برنامجه الذي تبثته قناة إم بي سي مصر 2، وتقديم بلاغ للنائب العام، وشكوى عاجلة للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام".