لمزاملة نيمار.. سانتوس يتعاقد مع الجزائري بلال براهيمي

أعلن نادي سانتوس البرازيلي تعاقده مع الدولي الجزائري بلال براهيمي.

ويملك براهيمي 4 مباريات دولية مع المنتخب الجزائري.

وكشف سانتوس عن تعاقده مع براهيمي بعقد يمتد حتى نهاية عام 2026.

ولعب براهيمي الموسم الماضي في صفوف نادي سانت تروند البلجيكي.

وسبق وأن خاض براهيمي عدة تجارب في الدوري الفرنسي مع أندية نيس ولو مان وأنجيه وبريست وريمس.

وسيحظى براهيمي في نادي سانتوس، بفرصة مزاملة النجم البرازيلي نيمار جونيور.

ويحتل سانتوس المركز الرابع عشر في جدول الترتيب برصيد 26 نقطة.