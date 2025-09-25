لمزاملة نيمار.. سانتوس يتعاقد مع الجزائري بلال براهيمي

الخميس، 25 سبتمبر 2025 - 13:40

كتب : FilGoal

بلال براهيمي - سانتوس البرازيلي

أعلن نادي سانتوس البرازيلي تعاقده مع الدولي الجزائري بلال براهيمي.

ويملك براهيمي 4 مباريات دولية مع المنتخب الجزائري.

وكشف سانتوس عن تعاقده مع براهيمي بعقد يمتد حتى نهاية عام 2026.

أخبار متعلقة:
سانتوس يعلن إصابة نيمار أنشيلوتي: نيمار مستبعد لأسباب فنية.. وحان وقت تتويج البرازيل بكأس العالم عكس تصريحات أنشيلوتي.. نيمار: استبعادي من قائمة البرازيل ليس بسبب الإصابة قائمة البرازيل - عامان بدون نيمار وغياب لاعبي ريال مدريد

ولعب براهيمي الموسم الماضي في صفوف نادي سانت تروند البلجيكي.

Image

وسبق وأن خاض براهيمي عدة تجارب في الدوري الفرنسي مع أندية نيس ولو مان وأنجيه وبريست وريمس.

وسيحظى براهيمي في نادي سانتوس، بفرصة مزاملة النجم البرازيلي نيمار جونيور.

ويحتل سانتوس المركز الرابع عشر في جدول الترتيب برصيد 26 نقطة.

سانتوس نيمار
نرشح لكم
فيفا يكشف عن تمائم كأس العالم 2026 سكاي: إدارة ترامب تعمل على منع معاقبة منتخب إسرائيل بعد ارتباط اسمه بـ الأهلي.. رامون دياز مدربا لـ إنترناسيونال البرازيلي وسام أبو علي: لسوء الحظ أغيب لبضعة أسابيع.. وأنتظر فرصة العودة من جديد ميسي يعتلي صدارة الهدافين بعد قيادة إنتر ميامي بالفوز برباعية أمام نيويورك سيتي "غيابه عن المتبقي بالموسم العادي".. كولومبوس كرو يعلن إصابة وسام أبو علي بشرخ في الكاحل نيويورك تايمز: بشكل استثنائي.. مقترح بإقامة كأس العالم 2030 بمشاركة 64 منتخبا تقرير: بعد ارتباط اسمه بالأهلي.. رامون دياز يتولى تدريب إنترناسيونال البرازيلي
أخر الأخبار
في الجول يكشف موقف مصابي الأهلي قبل مباراة القمة 25 دقيقة | الدوري المصري
مباشر الدوري الإسباني - ريال أوفييدو (0)-(0) برشلونة.. الأول يضيع من راشفورد 25 دقيقة | الدوري الإسباني
وفاة لاعب أرسنال السابق بعد إصابته في مباراة بالدرجة السابعة الإنجليزية 45 دقيقة | الدوري الإنجليزي
"الشرط الجزائي لن يحدد مستقبله".. بايرن ميونيخ يرد على أنباء رحيل هاري كين ساعة | الدوري الإنجليزي
تشكيل برشلونة - كوبارسي يقود الدفاع أمام أوفييدو.. وهيثم حسن أساسي ساعة | الدوري الإسباني
خبر في الجول - ترشح الخطيب ينتظر رأي الأطباء.. وكواليس اجتماعه مع ياسين منصور ساعة | الدوري المصري
سلوت: ليفربول دفع المتبقي من عقد جوتا لعائلته ساعة | الدوري الإنجليزي
رابيو: لاعبو ميلان يتعلمون من أليجري ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 نهاية حفل الكرة الذهبية - عثمان الأفضل وباريس يسيطر على الجوائز وصلاح الرابع 2 إلى الدوحة.. طريق بيراميدز في كأس إنتركونتيننتال بعد التتويج بالقارات الثلاث 3 الكرة الذهبية - الأفضل في مسيرته.. محمد صلاح في المركز الرابع 4 "ما حدث لن يتكرر".. محمد يوسف يوجه رسالة لوكيل إمام عاشور عبر في الجول
/articles/514094/لمزاملة-نيمار-سانتوس-يتعاقد-مع-الجزائري-بلال-براهيمي