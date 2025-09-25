خبر في الجول - الخطيب يكلف محمد عثمان برفع دعوى قضائية ضد الإعلامي مدحت شلبي

الخميس، 25 سبتمبر 2025 - 13:16

كتب : FilGoal

محمود الخطيب رئيس الأهلي

كلّف محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، محمد عثمان المستشار القانوني برفع دعوى قضائية ضد الإعلامي مدحت شلبي.

ويأتي ذلك على خلفية تصريحات مدحت شلبي عبر برنامجه على قناة إم بي سي مصر 2.

وعلم FilGoal.com أن محمود الخطيب قد كلّف محمد عثمان المستشار القانوني بالنادي الأهلي برفع دعوى قضائية واتخاذ جميع الإجراءات القانونية ضد الإعلامي مدحت شلبي.

ومن المقرر أن يتم تقديم بلاغ للنائب العام خلال الساعات المقبلة بسبب ما وصفه الأهلي بتجاوزات ضد رئيس النادي.

وكان الإعلامي مدحت شلبي قد صرح عبر برنامجه بفشل محمود الخطيب في استخراج تأشيرة الدخول إلى الولايات المتحدة الأمريكية خلال كأس العالم للأندية، لكن رئيس الأهلي برر ذلك بسبب مرضه.

كما تحدث شلبي عن التأخر في إنشاء استاد الأهلي وتكليف خزينة النادي 120 مليون جنيه بسبب فشل المدربين الأجانب.

الدوري المصري الأهلي محمود الخطيب مدحت شلبي
