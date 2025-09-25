بعد ارتباط اسمه بـ الأهلي.. رامون دياز مدربا لـ إنترناسيونال البرازيلي
الخميس، 25 سبتمبر 2025 - 13:08
كتب : FilGoal
أعلن نادي إنترناسيونال البرازيلي تعيين الأرجنتيني رامون دياز مدربا جديدا للفريق.
وسيتولى دياز تدريب إنترناسيونال خلفا للمدرب روجير ماتشادو الذي أقيل من منصبه بعد الخسارة في الكلاسيكو أمام جريميو.
ووقع دياز مع إنترناسيونال على عقد يمتد حتى ديسمبر 2026.
وسيكون إنترناسيونال رابع فريقه يتولى الأرجنتيني رامون دياز تدريبه بعد كل من بوتافوجو وفاسكو دي جاما وكورنثيناز.
بينما كانت آخر محطة تدريبية لرامون دياز مع فريق أولميبيا بطل باراجواي الذي رحل عنه قبل شهر.
وارتبط اسم رامون دياز بالأهلي وأشارت بعض التقارير إلى أن النادي الأحمر كان يدرس فكرة تعيينه كمدرب للفريق خلفا للإسباني خوسيه ريبيرو.
وسبق وعمل رامون دياز في مصر وتولى تدريب بيراميدز.
كما عمل مدربا للهلال واتحاد جدة والنصر الإماراتي.
