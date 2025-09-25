صحيفة اليوم: الشنقيطي يقترب من الغياب عن مواجهة النصر

تلقى لوران بلان المدير الفني لفريق اتحاد جدة ضربة قوية قبل مواجهة فريقه أمام النصر.

مهند الشنقيطي النادي : الاتحاد الاتحاد

ويلتقي اتحاد جدة بفريق النصر غدا الجمعة ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري السعودي.

وكشفت صحيفة اليوم السعودية عن تلقي اتحاد جدة ضربة قوية بعد اقتراب غياب مهند الشنقيطي عن المباراة بسبب الإصابة.

وأشار التقرير إلى أن الأقرب هو مشاركة أحمد الجليدان كعنصر أساسي بتشكيل الفريق.

وعاني مهند الشنقيطي، من إصابة على مستوي العضلة الخلفية، وتحديداً الفخذ الأيسر، بعد الإصابة التي لحقت به خلال مباراة الفريق أمام النجمة في مسابقة دوري روشن للمحترفين.

وفاز الاتحاد، بالمباراة الأخيرة، على حساب نظيره الوحدة، بدور 32 من مسابقة كأس الملك، بنتيجة هدف نظيف، سجله لاعب الفريق صالح الشهري من ركلة جزاء.

وتغلب اتحاد جدة على كل من الأخدود والفتح والنجمة على الترتيب.

بينما النصر تغلب على التعاون والخلود والرياض.

ويتنافس الاتحاد والنصر على صدارة الدوري، ولكل منهما 9 نقاط من 3 انتصارات.