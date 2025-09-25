تركي آل الشيخ يكشف حقيقة شراء بريستول سيتي

كشف تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية حقيقة شراء نادي بريستول سيتي.

وينشط نادي بريستول سيتي في دوري الدرجة الثانية الإنجليزية.

وكتب آل الشيخ في حسابه على منصة "إكس": "ليس صحيحاً أنني سأشتري نادي بريستول سيتي لكرة القدم".

بريستول سيتي، هو وصيف الدوري الإنجليزي في موسم 1907 والكأس في 1909 ويملكه رجل الأعمال ستيف لانسداون.

آل الشيخ سبق له الاستثمار في نادي بيراميدز قبل انتقال ملكيته إلى سالم الشامسي رجل الأعمال الإماراتي.

كما استثمر في نادي ألميريا الإسباني قبل بيعه إلى مجموعة استثمارية بقيادة مجموعة SMC.

يذكر أيضا أن صندوق الاستثمارات العامة السعودي قد استحوذ على ملكية نيوكاسل يونايتد في 2021.