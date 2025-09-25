صحيفة اليوم: الهلال لا يمانع عودة سعود عبد الحميد في يناير لكن بشرط

لا تمانع إدارة الهلال السعودي عودة سعود عبد الحميد إلى صفوف الفريق في يناير المقبل.

وارتبط اسم سعود عبد الحميد بالعودة إلى الهلال في يناير المقبل وفقا لتقارير صحفية سعودية.

وكشفت صحيفة اليوم السعودية أن إدارة الهلال لا تمانع عودة سعود عبد الحميد في يناير المقبل لكن بشرط إذا كانت هناك قناعة من الجهاز الفني بقيادة سيموني إنزاجي بذلك.

ويلعب سعود عبد الحميد ضمن صفوف لانس الفرنسي هذا الموسم على سبيل الإعارة قادما من روما.

وأشار التقرير إلى أن القناعة والحاجة لدى الجهاز الفني للهلال هي من ستحسم موقف سعود عبد الحميد.

سعود عبد الحميد انتقل إلى روما في الصيف الماضي قادما من الهلال السعودي.

ووقع عبد الحميد على عقد مدته 4 سنوات، ينتهي في صيف 2028.

صاحب الـ 26 عاما خاض 8 مباريات فقط بقميص روما الموسم الماضي، وسجل هدفا وصنع آخر.

ورفض سعود عبد الحميد العودة مجددا إلى الدوري السعودي للمحترفين في وقت سابق، بحسب تقارير صحفية.

وبدأ سعود مسيرته ناشئا في صفوف الاتحاد السعودي، وتم تصعيده للفريق الأول في 2018.

وبعد 4 سنوات في 2022، انتقل عبد الحميد إلى الهلال في صفقة انتقال حر.

ووفقا لترانسفير ماركت، بلغت قيمة انتقاله إلى روما 2.5 مليون يورو في صيف 2024.

اللاعب السعودي الدولي لعب 38 مباراة مع الأخضر، وسجل هدفا واحدا.

ومع الاتحاد سجل هدفين وصنع 9 في 89 مباراة.

أما مع الهلال في عامين فقط لعب 115 مباراة، وسجل 5 أهداف وصنع 18.