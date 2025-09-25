وسام أبو علي: لسوء الحظ أغيب لبضعة أسابيع.. وأنتظر فرصة العودة من جديد

أعرب وسام أبو علي مهاجم كولومبوس كرو عن آسفه بسبب تأكد غيابه لبضعة أسابيع بسبب الإصابة.

وكان وسام أبو علي قد تعرض لإصابة خلال مواجهة كولومبوس كرو أمام تورنتو في الدوري الأمريكي.

وأعلن ويلفريد نانسي المدير الفني لفريق كولومبوس كرو عبر المؤتمر الصحفي تأكيد غياب وسام أبو علي حتى نهاية الموسم العادي على الأقل، ويتبقى ثلاث جولات في مرحلة الدوري "الموسم العادي" قبل أن تقام المرحلة الإقصائية بخروج المغلوب.

ويغيب وسام أبو علي لمدة قد تصل إلى ستة أسابيع بسبب إصابته بشرخ في الكاحل الأيمن.

وقال وسام أبو علي عبر حسابه على إنستجرام: "لسوء الحظ، سوف أضطر للغياب لبضعة أسابيع بعد تعرض كاحلي للكسر".

وتابع وسام "بالرغم من حزني الشديد إلا أنني لازلت سعيدا جدا وفخور ببدايتي مع كولومبوس".

واختتم أبو علي تصريحاته "أتمنى ألا أستغرق الكثير من الوقت، أشكر جميع زملائي في النادي بعد الترحيب الحار ومن الآن لا أطيق الانتظار للحصول على فرصة العودة من جديد".

وسجل المهاجم الفلسطيني هدفا قبل أن يتم استبداله في الدقيقة 32 متأثرا بإصابته في الكاحل الأيمن.

وكان وسام أبو علي قد سجل ثلاثة أهداف في آخر ثلاث مباريات خاضهم مع الفريق.

كولمبوس كرو يتواجد في المركز الثامن برصيد 50 نقطة من ترتيب القسم الشرقي بالدوري الأمريكي.

ويحتاج الفريق لـ 3 نقاط من المباريات الثلاثة المتبقية لحسم تأهله للمرحلة الإقصائية من الدوري.

ويتأهل أول 9 فرق إلى الملحق للمنافسة على لقب الدوري الأمريكي.

وسبق أن حقق كرو لقب الدوري الأمريكي في 3 مناسبات سابقة آخرها في 2023.