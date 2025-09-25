كامل أبو علي: لم نفاوض السعيد وأتواصل مع الخطيب مباشرة لضم لاعبين.. وكيف أنافس بيراميدز؟

نفى كامل أبو علي رئيس النادي المصري دخول ناديه في مفاوضات لضم عبد الله السعيد قبل انطلاق الموسم الجاري.

وكان عبد الله السعيد قد جدد لمدة موسمين مع الزمالك قبل انطلاق الموسم الجاري، بعد ارتباط اسمه بالانتقال إلى المصري أو سيراميكا كليوباترا.

وقال كامل أبو علي رئيس النادي المصري عبر قناة إم بي سي مصر 2: "النادي المصري ظروفه تختلف عن أي ناد آخر في الدوري، فنحن الفريق الوحيد الذي يلعب خارج ملعبه طوال الموسم وفي شبه معسكر دائم وهذا أمر غير جيد في عرف كرة القدم، بالإضافة لحرمان الفريق من جماهيره بسبب طول المسافة".

وتابع "أبلغت نبيل الكوكي خلال مفاوضات التعاقد معه بكل الظروف السيئة المحيطة بالفريق وأرى أنه الأنسب لقيادة الفريق".

وشدد أبو علي "غير راض تماما عن وضع المصري الحالي، وإذا امتلكت ربع الإمكانيات المتاحة بالتأكيد سنكون في مكانة أفضل".

وأضاف "أتمنى أن تعود كرة القدم في مصر مثل الماضي، وتتواجد فرق من المنصورة ودمياط والزقازيق، ففي الماضي يوم الجمعة كان المصريون يجتمعون للحديث عن الدوري".

وكشف رئيس النادي المصري "عندما تسأل الناس في الشارع المصري الآن من تشجع أحدهم سيقول لك مانشستر يونايتد والآخر تشيلسي، ولا يهتمون بالدوري المصري، يجب أن نكون واقعيين لحل تلك المشكلة".

أما عن إتمام صفقة عمر الساعي فأوضح "أتفاوض مع محمود الخطيب بشكل مباشر لحسم الصفقات، وتواصلت معه للتعاقد مع عمر الساعي على سبيل الإعارة وكنت أعلم أنه سيفيد المصري".

وواصل "الإصابة عطلت عبد الرحيم دغموم، وتعاملنا معه خلال تلك الفترة، ساهم في موافقته على تجديد تعاقده مع المصري".

وبسؤاله عن حقيقة محاولات ضم عبد الله السعيد أجاب أبو علي "لم تحدث مفاوضات مع السعيد لضمه هذا الموسم، وهو بالتأكيد لاعب كبير خاصة مع حفاظه على مستواه بهذا السن مثلما يفعل كريستيانو رونالدو".

وتابع "أندية الشركات السبب وراء ارتفاع أسعار اللاعبين، إذا تواجد 15 نادي جماهيري في الدوري ستكون الأسعار قريبة والمنافسة متاحة، لكن ماذا أفعل أمام نادي مثل بيراميدز؟".

واختتم كامل أبو علي تصريحاته "هذا الكلام عن تجربة فلم ننجح في التجديد لمحمود جاد بسبب حصول على عرض بضعف راتبه وانتقل إلى بيراميدز بالفعل".

ويحتل المصري المركز الثاني عقب مرور 8 جولات من مسابقة الدوري برصيد 15 نقطة.

ويلعب المصري مباراته المقبلة أمام بتروجت ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري.